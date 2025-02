Papa Francesco e il quadro clinico complesso nell'ultimo bollettino dal Gemelli: "Pregate per lui"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Sempre più complesso il quadro clinico di Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Il Pontefice avrebbe sviluppato una polmonite bilaterale ma rimarrebbe di buon umore. Ha chiesto di continuare a pregare per lui.

Il bollettino del Policlinico Gemelli su Papa Francesco

Papa Francesco, da giorni ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un’infezione alle vie respiratorie, ha sviluppato una polmonite bilaterale, un’infiammazione a entrambi i polmoni.

Lo riporta la sala stampa vaticana, che ha commentato il bollettino dell’ospedale romano sulle condizioni del Pontefice. Il quadro clinico rimane complesso, Bergoglio è ora sottoposto a una doppia terapia farmacologica, antibiotica e cortisonica.

Fonte foto: ANSA L’esterno del Policlinico Gemelli

Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Gemelli da venerdì 14 febbraio. Ha saltato quindi diversi impegni, tra cui l’Angelus di domenica 16, e ha già disdetto l’udienza generale di mercoledì 19.

L’umore di Bergoglio

Il comunicato della sala stampa vaticana ha commentato anche sull’umore del Papa che, nonostante le sue condizioni di salute, sarebbe ancora buono.

“In mattinata ha ricevuto l’eucarestia e, nel corso della giornata, ha alternato il riposo alla preghiera e alla lettura di testi. Ringrazia per la vicinanza che sente in questo momento e chiede, con animo grato, che si continui a pregare per lui” si legge nella nota.

Gli aggiornamenti sulle condizioni del Papa sono continui ma continuano a riportare di una condizione clinica molto complessa, caratterizzata da un’infezione polimicrobica.

Perché il Papa è ricoverato in ospedale

I bollettini del Policlinico Gemelli riportano che il Papa soffre di “Un’infezione polimicrobica, insorta su un quadro di bronchiectasie e bronchite asmatiforme, che ha richiesto l’utilizzo di terapia cortisonica antibiotica”.

Significa che le sue condizioni sono causate dall’attacco di più batteri contemporaneamente. L’infezione che si è sviluppata è arrivata a coinvolgere entrambi i polmoni e l’età avanzata, 88 anni, rende Bergoglio un paziente a rischio.

La terapia antibiotica suggerisce che si possa trattare di un’infezione batterica. Il cortisone è uno steroide che viene utilizzato per ridurre l’intensità della reazione del sistema immunitario, che potrebbe danneggiare i tessuti dei polmoni nel tentativo di eradicare gli agenti patogeni dai suoi tessuti.