Papa Francesco e il messaggio dal Gemelli per ringraziare medici e bambini: "Pregate per me"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Le condizioni del Pontefice continuano a essere critiche e il Santo Padre resta ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Seppur impossibilitato a celebrare la Santa Messa domenicale, Papa Francesco ha tuttavia scritto un messaggio ai fedeli dove, esortando alla pace, invoca anche una preghiera per la propria salute.

Le parole di Papa Francesco

Si tratta della seconda domenica consecutiva in cui Papa Francesco non ha la possibilità di guidare la preghiera dell’Angelus.

A parlare sono le sue parole diffuse in forma di testo scritto. “Proseguo fiducioso il ricovero al Policlinico Gemelli, portando avanti le cure necessarie” scrive il Pontefice.

“Ringrazio di cuore i medici e gli operatori sanitari di questo Ospedale – prosegue – per l’attenzione che mi stanno dimostrando e per la dedizione con cui svolgono il loro servizio tra le persone malate.

Il Santo Padre si rivolge infine ai fedeli: “Grazie per questa vicinanza e per le preghiere di conforto che ho ricevuto da tutto il mondo!”.

Il messaggio si conclude con la richiesta di “pregare per me”.

Il ricovero al Gemelli di Roma

Nel più recente comunicato diffuso dai medici del Policlinico Gemelli si parla di “crisi respiratoria asmatiforme”.

Il calibro dei bronchi di Bergoglio, già colpiti da una malattia cronica, è stato ulteriormente ridotto, intaccando il flusso d’aria verso i polmoni e la quantità di ossigeno trasportato nel sangue.

Il Papa è affetto anche da piastrinopenia, una carenza di piastrine e globuli rossi che potrebbe essere sintomo di un’infezione in corso.

Pur essendo Bergoglio vigile e in mantenimento delle funzioni vitali, le sue condizioni sono peggiorate negli ultimi giorni.

Bisognerà attendere le prossime ore per capire se e quando il Pontefice potrà riprendersi.

Il messaggio contro la guerra

Nel testo dell’Angelus, letto da monsignore Fisichella nella basilica vaticana, Bergoglio si occupa anche di temi di attualità.

Il Pontefice ricorda il terzo anniversario della guerra in Ucraina, che cade il 24 febbraio 2025.

“Una ricorrenza dolorosa e vergognosa per l’intera umanità!” scrive il Papa, che rinnova la “vicinanza al martoriato popolo ucraino”.

Infine, Bergoglio, invita i fedeli a “ricordare le vittime di tutti i conflitti armati e a pregare per il dono della pace in Palestina, in Israele e in tutto il Medio Oriente, in Myanmar, nel Kivu e in Sudan”.