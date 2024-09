Papa Francesco e il curioso fuoriprogramma in Lussemburgo al bar: "Mi fa un espresso?", video virale

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

“Potrei avere un caffè?”: questa è la domanda che l’impiegato in un bar del Lussemburgo si è sentito porre lo scorso 26 settembre. Tuttavia, il barista si è trovato davanti non un semplice avventore, ma Papa Francesco. Il pontefice, in visita ufficiale in Lussemburgo, è entrato in un locale per chiedere un espresso. E il video della scena è diventato virale.

Papa Francesco, il video virale al bar in Lussemburgo

Il pontefice è attualmente impegnato nel suo viaggio apostolico, che come prima tappa prevede il Lussemburgo. Tra gli impegni della giornata di giovedì 26 settembre, Papa Francesco aveva in programma anche un pranzo con il cardinale arcivescovo Jean Claude Hollerich.

Dopo il pranzo, è avvenuto il curioso fuoriprogramma: il pontefice è entrato nel bar Grupetto in Rue Notre Dame, che si trova accanto al palazzo dell’arcivescovado.

Papa Francesco in un recente scatto

E ha stupito il giovane barista chiedendo, con semplicità disarmante, un espresso.

La sorpresa del barista: “Il caffè più stressante che abbia mai preparato”

Dai fotogrammi del video condiviso da Mediaset è possibile vedere chiaramente la sorpresa del giovane, che di certo non si aspettava di ritrovarsi, tra i suoi clienti, proprio Papa Francesco.

Sia il video che le foto scattate durante la visita del pontefice al locale stanno facendo il giro del web, e sono diventate virali.

Il Papa è entrato nel locale in sedia a rotelle, accompagnato da alcuni collaboratori, che hanno preso il caffè con lui.

Il giovane barista, ovviamente sorpreso dalla presenza del pontefice nel locale dove lavora, ha definito l’espresso richiesto dal Papa in questo modo: “il caffè più stressante che abbia mai preparato”.

Il viaggio del pontefice: seconda tappa in Belgio

Il nuovo viaggio apostolico che ha portato Papa Francesco in Lussemburgo si concluderà il 29 settembre.

Tra le tappe del viaggio apostolico c’è anche il Belgio: nei due ultimi giorni, il pontefice incontrerà gli studenti dell’Université Catholique de Louvain, a Louvain-La-Neuve.

Previsto anche un incontro con i membri della Compagnia di Gesù nella stessa giornata.

Prima di rientrare in Vaticano, Papa Francesco reciterà l’Angelus e celebrerà la messa domenicale nello stadio “Re Baldovino” di Bruxelles.