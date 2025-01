Papa Francesco caduto a Santa Marta ma nessuna frattura: solo una contusione all'avambraccio destro

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Papa Francesco è caduto. Si tratta della seconda volta in poco più di un mese. La notizia è stata comunicata dalla Sala Stampa Vaticana. Il direttore, Matteo Bruni, ha spiegato che il Papa ha riportato una contusione all’avambraccio destro, dopo essere caduto nella casa Santa Marta. La rassicurazione: non c’è frattura ed è tornato a lavorare.

Il Papa è caduto

Con un comunicato della Santa Sede, si apprende che il Papa si è ferito a causa di una caduta. Nella nota, si legge che nella mattinata del 16 gennaio, Papa Francesco è scivolato nella casa Santa Marta. Non ha riportato fratture, ma c’è una contusione.

La Sala Stampa della Santa Sede, per confortare i fedeli, ha spiegato cosa è successo e come sta il Pontefice: “A causa di una caduta a casa Santa Marta, Papa Francesco ha riportato una contusione all’avambraccio destro, senza fratture” Inoltre, dalla nota si apprende che “il braccio è stato immobilizzato come misura cautelativa”. Questo non ha impedito al Papa di proseguire con gli impegni della giornata.

Fonte foto: ANSA In foto Papa Francesco

Francesco ha infatti mantenuto la sua agenda, svolgendo le udienze previste, tra cui quella con Nosipho Nausca-Jean Jezile, presidente del Comitato Mondiale per la Sicurezza Alimentare.