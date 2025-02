Papa Francesco alle prese con la fisioterapia respiratoria: cos'è e cosa filtra dal Vaticano e dal Gemelli

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Come sta realmente Papa Francesco? Il Vaticano si espone e rivela che, stando a quanto riferito dai medici del policlinico Gemelli, il Pontefice è uscito dalla “fase più critica“. La prognosi, a due settimana dall’inizio del ricovero, resta però riservata. Nel frattempo, il Pontefice è alle prese con la fisioterapia respiratoria

Come sta Papa Francesco e cosa filtra dal Vaticano

Durante la mattinata di venerdì 28 febbraio, la sala stampa del Vaticano ha comunicato che Papa Francesco, “come nei giorni scorsi”, ha trascorso una notte tranquilla e “sta riposando“.

Giovedì 27 febbraio era invece stato riferito che le “condizioni cliniche si confermano in miglioramento”, ma anche che il Santo Padre aveva “alternato ossigenoterapia ad alti flussi con ventimask“.

Fonte foto: ANSA Suore in preghiera fuori dal policlinico Gemelli, dove è ricoverato Papa Francesco

Cos’è e come funziona la fisioterapia respiratoria

Giovedì 27 febbraio Bergoglio aveva alternato fisioterapia respiratoria al riposo, riuscendo anche a raccogliersi in preghiera “nella Cappellina dell’appartamento privato sito al 10° piano, ricevendo l’Eucarestia” e poi a lavorare.

Secondo fonti vaticane, la fisioterapia respiratoria è proseguita anche venerdì 28 febbraio.

Come spiegato dalla Società italiana di medicina fisica e riabilitativa (Simfer), la fisioterapia respiratoria – o rieducazione polmonare – consiste in esercizi mirati per la salute dei polmoni.

In sostanza, è pensata per le persone che hanno trascorso lunghi periodi a letto o che hanno avuto patologie polmonari importanti: questi soggetti, infatti, spesso possono accusare molta fatica nel compiere anche i più piccoli sforzi e questo impedisce loro di svolgere le normali attività della vita quotidiana, come camminare, alzarsi dalla sedia o fare pochi gradini.

Consiste per lo più in:

manovre di mobilizzazione ed elasticizzazione della gabbia toracica e del diaframma

e del assistenza alla tosse per potenziare l’espettorazione

per potenziare l’espettorazione programmi di rieducazione allo sforzo dei muscoli degli arti inferiori e superiori

degli e programmi di rieducazione allo sforzo dei muscoli respiratori

Gli esercizi più ricorrenti sono:

respirazione diaframmatica

respirazione a labbra serrate

Airway Clearance Techniques o esercizi di rimozione delle secrezioni bronchiali

Perché la prognosi è ancora riservata

Se da una parte, stando ai medici, il Papa ha superato la “fase più critica”, dall’altra la prognosi resta ancora riservata.

Il motivo lo ha svelato proprio il bollettino medico del Gemelli: “In considerazione della complessità del quadro clinico, sono necessari ulteriori giorni di stabilità clinica per sciogliere la prognosi”.

Niente mercoledì delle Ceneri: al suo posto il cardinale Angelo De Donatis

Il Vaticano, inoltre, ha comunicato che Papa Francesco non parteciperà al mercoledì delle Ceneri, il prossimo 5 marzo: sarà sostituito da. Cardinale Angelo De Donatis, Penitenziere Maggiore-