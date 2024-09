Papa Francesco all'attacco di Harris e Trump, affondo e consiglio agli elettori Usa: "Scegliere male minore"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Di ritorno da Singapore Papa Francesco ha parlato delle imminenti presidenziali negli Usa e ha mandato un messaggio agli elettori americani, criticando di fatto entrambi i candidati, Donald Trump e Kamala Harris, in quanto a suo avviso profili ugualmente problematici sul piano della difesa della vita. Il Pontefice ha sottolineato il supporto al diritto di aborto da parte della candidata democratica, e il rifiuto dei migranti da parte del repubblicano, considerate tutte forme di violenza contro gli esseri umani. Sua Santità ha poi invitato i cattolici a riflettere attentamente e a scegliere “il male minore” in coscienza.

Papa Francesco critica Trump e Harris

Papa Francesco ha risposto ad alcune domande al Corriere della Sera sul volo di ritorno da Singapore, dopo quello che è stato il viaggio apostolico di maggior durata dall’inizio del suo pontificato.

Il tema della difesa della vita è stato centrale durante la missione fra Asia e Oceania, e per il Pontefice questa resta una delle questioni cardine da tenere a mente anche in vista delle elezioni Usa.

Fonte foto: ANSA

Papa Francesco durante il recente viaggio a Timor Est

Il consiglio da dare agli elettori, però, è oltremodo complicato. “Ambedue sono contro la vita, sia quello che butta via i migranti sia quella che uccide i bambini ” ha sintetizzato Sua Santità, riferendosi ai due candidati alla Casa Bianca, Donald Trump e Kamala Harris.

La critica di Papa Francesco a Donald Trump

“Non dare ai migranti accoglienza e possibilità di lavorare è peccato, e grave” ha ricordato Papa Francesco, riferendosi al modus operandi di Donald Trump.

“Io sono stato a celebrare Messa alla frontiera, vicino alla diocesi di El Paso. C’erano tante scarpe dei migranti, sono finiti male lì. In America centrale c’è una corrente di migrazione, tante volte vengono trattati come schiavi. La migrazione è un diritto che già c’era nella Sacra Scrittura, nell’Antico Testamento: l’orfano, la vedova e lo straniero, cioè il migrante, sono i tre che il popolo di Israele deve custodire. Non dimentichiamolo”.

Il Papa su Kamala Harris e l’aborto

“Quanto all’aborto, la scienza dice che a un mese dal concepimento ci sono tutti gli organi di un essere umano. Tutti. Fare un aborto è uccidere un essere umano” ha poi aggiunto il Papa, passando a Kamala Harris.

“Ti piace la parola, non ti piace, ma è uccidere. La Chiesa non è chiusa perché non permette l’aborto, la Chiesa non permette l’aborto perché uccide. È un assassinio, un assassinio” ha ribadito.

“Mandare via i migranti, non lasciarli sviluppare, non lasciare che abbiano una vita, è una cosa brutta, è cattiveria. Mandare via un bambino dal seno della mamma è un assassinio. Su queste cose dobbiamo parlare chiaro, niente ‘ma’, ‘però’, entrambe le cose sono chiare” ha spiegato il Pontefice.

Cosa consiglia Papa Francesco agli elettori Usa

Quale scelta dovrebbe fare, quindi, un elettore americano cattolico? “Nella morale politica, in genere, si dice che non votare è brutto, non è buono. Si deve votare. E si deve scegliere il male minore” ha consigliato Francesco.

“Chi è il male minore, quella signora o quel signore? Non so, ognuno in coscienza pensi e faccia questo” ha concluso il Papa in merito alle elezioni americane.