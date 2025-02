Papa Francesco al Gemelli per la bronchite, gli esami non sono buoni: "Quadro clinico complesso"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Papa Francesco continua il suo ricovero al Gemelli a causa della bronchite, ma i risultati degli ultimi accertamenti non sono confortanti. La Sala Stampa Vaticana ha comunicato che gli esami hanno evidenziato un’infezione polimicrobica delle vie respiratorie, portando a una modifica della terapia. Il quadro clinico del Pontefice viene descritto come “complesso” e richiederà una degenza ospedaliera prolungata.

Le condizioni di Papa Francesco

Come riporta Ansa, dopo diversi giorni di ricovero presso il Policlinico Gemelli, le condizioni di salute di Papa Francesco destano preoccupazione.

Gli esami diagnostici effettuati hanno rivelato un’infezione polimicrobica alle vie respiratorie, motivo per cui i medici hanno ritenuto necessario modificare la terapia.

Fonte foto: ANSA

Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Gemelli

La Sala Stampa Vaticana ha precisato che, pur essendo il Pontefice vigile e di buon umore, il decorso della malattia richiederà un periodo di ricovero più lungo del previsto.

Nonostante il quadro clinico complesso, Papa Francesco non ha interrotto i suoi impegni. Dalla sua stanza al decimo piano del Gemelli, continua a lavorare, firmando documenti e gestendo le nomine ecclesiastiche, come quella del nuovo vescovo della Diocesi di Grajaú, in Brasile.

Il ricovero al Gemelli e gli eventi del Giubileo

Il prolungarsi della degenza di Papa Francesco al Gemelli ha avuto inevitabili ripercussioni sull’agenda vaticana. In particolare, il Pontefice non potrà essere presente domenica in occasione del Giubileo dei diaconi, anche se gli eventi proseguiranno regolarmente.

Le fonti vaticane hanno confermato che, nonostante l’assenza fisica del Papa, il programma del Giubileo non subirà variazioni sostanziali.

La sua impossibilità di partecipare personalmente agli eventi solleva interrogativi sulle sue condizioni di salute e sulla sua capacità di affrontare gli impegni futuri, inclusi quelli legati al Giubileo del 2025.

Atti ufficiali e nomine

Nonostante il ricovero e la diagnosi complessa, Papa Francesco continua a lavorare e a governare la Chiesa cattolica. Nelle ultime ore ha firmato atti ufficiali e gestito nomine episcopali, dimostrando ancora una volta il suo impegno instancabile.

Tuttavia, il Vaticano non esclude un allungamento dei tempi di ricovero, considerando l’importanza di una completa ripresa prima di riprendere le normali attività pubbliche. Nel frattempo, fedeli di tutto il mondo pregano per la sua guarigione, mentre i medici monitorano costantemente la sua situazione clinica.