Papa Francesco al Gemelli per l'infezione polimicrobica, quarta notte di ricovero: cosa filtra dall’ospedale

Sono giorni di apprensione per le condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un’infezione polimicrobica. Il Pontefice, in base a quanto filtra dall’ospedale, avrebbe passato una “notte tranquilla”, la quarta dall’inizio del ricovero datato venerdì 14 febbraio.

Le ultime notizie dal Gemelli su Papa Francesco

Quinto giorno di ricovero per Papa Francesco, che da venerdì 14 febbraio si trova al Policlinico Gemelli di Roma per un’infezione polimicrobica alle vie respiratorie.

Stando a quanto appreso e riferito da Lapresse, il Pontefice avrebbe trascorso una notte, la quarta dall’inizio del ricovero, “tranquilla“. Anche nella serata di lunedì, Bergoglio, come già fatto in precedenza, ha chiamato la parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza.

La camera dei Papi si trova all’ultimo piano dell’ala destra del Policlinico Gemelli di Roma. È stata allestita per la prima volta negli anni Ottanta per le degenze di Giovanni Paolo II.

Papa Francesco e l’infezione polimicrobica: cosa si sa

Un aggiornamento importante sullo stato di salute di Papa Francesco era arrivato nel corso della giornata di lunedì 17 febbraio.

La Sala Stampa Vaticana ha reso noto che gli esami clinici effettuati al Policlinico Gemelli di Roma hanno evidenziato un’infezione polimicrobica delle vie respiratorie. Alla luce di ciò, la terapia per il Pontefice è stata modificata.

Il quadro clinico di Bergoglio è stato descritto come “complesso” e tale da richiedere una degenza ospedaliera prolungata.

L’intervista a Massimo Ciccozzi sulle condizioni di Papa Francesco

L’epidemiologo Massimo Ciccozzi, docente di biologia molecolare presso l’Università Campus Biomedico di Roma, ha commentato in un’intervista concessa a Virgilio Notizie le ultime notizie sulle condizioni di salute di Papa Francesco.

A proposito delle possibili conseguenze dell’infezione polimicrobica per il Pontefice, l’esperto Massimo Ciccozzi ha detto nell’intervista:

“Una problematica come la BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva, ndr), specie in concomitanza con un’infezione polimicrobica, in un anziano può portare all’esigenza di ricorrere all’ossigeno. Un fattore che complica il quadro, infatti, è l’insufficienza respiratoria. Nei casi più gravi si può arrivare a sepsi, ossia alla compromissione di più organi contemporaneamente. Non va sottovalutata perché ha una mortalità che varia dal 20% al 50%. In ogni caso esistono terapie”.