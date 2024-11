Papa Francesco a casa di Emma Bonino dopo il ricovero per problemi respiratori: come sta la leader di +Europa

Martedì 5 novembre Papa Francesco si è presentato a casa di Emma Bonino. Il Pontefice è stato visto uscire dal portone del palazzo in cui abita la leader di +Europa, a cui ha fatto visita dopo il ricovero in ospedale, necessario per dei problemi respiratori. Bonino era stata portata al Santo Spirito a Roma il 17 ottobre, venendo poi dimessa il 30 ottobre.

Papa Francesco e la visita a Emma Bonino

Alcune persone si sono ritrovate di fronte Papa Francesco proprio mentre lasciava la casa dell’ex senatrice, dicendo di averla trovata “benissimo“.

Adnkronos aggiunge che ambienti vicino alla leader radicale hanno definito la “visita di cortesia inaspettata, una piacevole sorpresa“.

Fonte foto: ANSA Emma Bonino in occasione di uno degli incontri con Papa Francesco, nel 2015

La notizia è stata poi confermata da Matteo Bruni, portavoce del Vaticano.

Il rapporto tra Papa Francesco ed Emma Bonino

Non è la prima volta che Papa Francesco incontra Emma Bonino, tra i due c’è sempre stato un dialogo soprattutto sul tema dei migranti.

Nel febbraio 2016, inoltre, Bergoglio aveva inserito la leader di +Europa “tra i grandi dell’Italia di oggi“, insieme all’ex presidente Giorgio Napolitano, per aver accettato l’incarico di Capo dello Stato per la seconda volta, testimonianza di un “gesto di eroicità patriottica”.

Emma Bonino, invece, era stata scelta dal Pontefice per aver “offerto il miglior servizio all’Italia per conoscere l’Africa“. E anche se non la pensa come la Chiesa, “pazienza, bisogna guardare alle persone, a quello che fanno“.

Emma Bonino lascia la politica dopo i problemi respiratori

La presidente di +Europa, dopo le dimissioni, ha ammesso di aver avuto paura e di aver bisogno di un periodo di pausa dall’attività pubblica, ma senza rinunciare a sostenere le battaglie sui diritti civili, come quella per il fine vita.

A Repubblica ha dichiarato di volersi prendere “una tregua dalla politica“.