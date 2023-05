Paolo Noise colpito da malore all'Isola dei Famosi, soccorso dai medici: come sta lo speaker di Radio 105

Nella tarda mattinata di venerdì 5 maggio ci sono stati attimi di paura. Paolo Noise, naufrago de ‘L’isola dei famosi’, ha avuto un malore e per questo ha ricevuto assistenza dai sanitari presenti nel backstage. Per ore non si hanno avuto notizie, fino al primo aggiornamento arrivato dai colleghi di Radio 105 in diretta radiofonica.

Malore per Paolo Noise all’Isola dei Famosi, cos’è successo

Paolo Noise, in gara con gli altri naufraghi de ‘L’Isola dei Famosi’ – alla nuova stagione dopo la vittoria di Nicolas Vaporidis – ha avuto un malore ed è stato soccorso dallo staff medico.

La notizia è stata data dai colleghi di Radio 105 nella tarda mattinata di venerdì 5 maggio sul canale Telegram ufficiale.

Fonte foto: IPA Paolo Noise ha avuto un malore all’Isola dei Famosi

Nel messaggio postato da Radio 105 si leggeva: “Secondo voci di corridoio Paolo è stato soccorso dai medici dell’Isola”.

Un primo aggiornamento è arrivato da Paolo Alesi in diretta con ‘Lo zoo di 105’, che ha detto: “Non preoccupatevi, Paolo ha avuto un piccolo malore, che ci sta dopo questi giorni in cui crepa di fame e viene mangiato dai paguri. Non è niente di grave, è semplicemente un malore dovuto alla fatica“.

Il racconto di Marco Mazzoli

Marco Mazzoli, collega di Paolo Noise e anch’egli naufrago dell’Isola, ha raccontato la vicenda nei dettagli con un messaggio inviato a ‘Lo zoo di 105’.

Il racconto: “Oggi Paolo purtroppo è stato male. Tra l’altro sfiga pazzesca, perché oggi ci hanno dato questo barchino fighissimo per pescare. Quindi doveva essere una giornata un po’ da sogno per me e Paolo. E invece quando è arrivato il barchino, Paolo non riusciva ad alzarsi, è arrivato il medico e lo hanno portato poi a fare una flebo. Ancora non è tornato”.

Come sta Paolo Noise

Sempre Mazzoli, anche su Instagram, rassicura i fan: “Non è andato all’ospedale. Spero rientri stasera o al massimo domani mattina. Comunque tutto sotto controllo, niente di preoccupante. Credo che si sia ammazzato di medicine dal primo giorno. Comunque vi aggiorneremo e vi aggiorneranno, così vedrete che sta bene. Per il resto tutto ok”.

Per il momento dai canali social ufficiali di Paolo Noise non arrivano aggiornamenti, ma stando alle parole di Mazzoli la situazione dovrebbe essere sotto controllo.

Lo speaker de ‘Lo zoo di 105’ avrebbe dunque avuto un semplice malore dovuto alla fatica.