Paolo Del Debbio si infuria a 4 di Sera, durissimo attacco alla regia in diretta tv: "Prima che mi inca..."

Sfogo in diretta tv per Paolo Del Debbio, conduttore di 4 di Sera che nel corso della scorsa puntata ha lanciato un duro attacco alla regia a causa di alcuni problemi audio durante la messa in onda di un servizio: “Allora, prima che mi inca…”.

La puntata di 4 di Sera

Nella serata di ieri – mercoledì 4 settembre 2024 – è andata in onda la seconda puntata di 4 di Sera, il “nuovo” talk show politico condotto da Paolo Del Debbio che va in onda in prima serata su Rete 4.

Ospiti della serata di ieri erano Simona Malpezzi, Giuseppe Cruciani e Pietro Senaldi, davanti ai quali il conduttore Paolo Del Debbio si è lasciato andare a un duro sfogo.

Fonte foto: ANSA Paolo Del Debbio, conduttore di 4 di Sera che nel corso dell’ultima puntata della trasmissione ha lanciato un duro attacco alla regia del programma

In seguito alla messa in onda di un servizio sul caso del Ministro Sangiuliano e della presunta aiutante Maria Rosaria Boccia, il conduttore ha ravvisato alcuni problemi audio, e ha deciso di scagliarsi contro la regia una volta ritornati con le riprese in studio.

Lo sfogo di Paolo Del Debbio

“Allora, prima che mi inc…zi decisamente, lo dico alla regia: non si sente, va bene? Avete voluto l’exploit iniziale a 4 di Sera? L’avete avuto!” ha esordito Del Debbio, visibilmente infastidito dai problemi tecnici del servizio.

“Quindi – ha poi proseguito il conduttore – regolate, sennò vengo io a quegli attrezzini che vanno su e giù e ci penso io. Mi metto una consolle qui e ci penso da me a tutto. Poi spazzo anche lo studio”.

Un attacco alla regia, curata da Fabrizio Deplano, inaspettato e sopra le righe, che ha probabilmente creato un po’ di imbarazzo anche agli ospiti i studi, rimasti in silenzio durante lo sfogo del conduttore.

L’attacco alla regia

Lo sfogo di Paolo Del Debbio, per quanto possa essere stato giustificato dai problemi tecnici del servizio, non è probabilmente avvenuto nelle modalità migliori, essendo avvenuto in diretta di fronte agli ospiti della trasmissione.

Un problema che si sarebbe potuto risolvere in separata sede, a fine trasmissione o nel corso di una pausa per gli spazi pubblicitari, con il conduttore che ha preferito invece lanciare un attacco diretto e pubblico alla regia, diventato in poco tempo virale.

Uno sfogo che non ha dato risultati neanche in termini di dati Auditel, dato che il programma non ha superato gli 800mila spettatori (nella sua seconda parte), fermandosi al 4,5% di share. La trasmissione più seguita della fascia access prime time è stata Affari Tuoi, con 4.369.000 spettatori (25,1% di share).