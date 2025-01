Paolo Del Debbio sbotta contro Maddalena Oliva sul caso Ramy Elgaml: "Ma orgogliosa di che?"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Alta tensione tra Paolo Del Debbio e Maddalena Oliva sul caso Ramy Elgaml a Quarta Repubblica: a scatenare la polemica sono state le parole della giornalista, che ha elogiato quanto detto da Franco Gabrielli, ex capo della Polizia, sulla morte del giovane egiziano durante un inseguimento dei Carabinieri (“L’inseguimento non è stato fatto in modo corretto”).

Cosa ha detto Gabrielli sul caso Ramy Elgaml

Franco Gabrielli, ex capo della Polizia e attuale delegato alla Sicurezza e alla Coesione Sociale del Comune di Milano, ai microfoni di 24 Mattino su Radio 24, ha detto a proposito della morte del 19enne egiziano Ramy Elgaml: “È ovvio che quella non è sicuramente la modalità corretta con cui si conduce un inseguimento“.

Poi, però, Franco Gabrielli aveva aggiunto: “È sempre facile fare il professore del giorno dopo, bisogna trovarsi in determinate situazioni. Noto, come al solito, le curve da stadio, c’è un’eccessiva criminalizzazione degli operatori delle forze dell’ordine“. L’ex capo della Polizia ha poi tenuto a precisare che le immagini dell’inseguimento sono state fornite dai Carabinieri, “a dimostrazione del fatto che i cittadini debbano essere consapevoli che le nostre forze di polizia sono fondamentalmente sane”.

Fonte foto: ANSA

Un frame del video dell’incidente in cui è morto il giovane Ramy Elgaml.

Il commento di Maddalena Oliva alle parole di Gabrielli

Ospite di Quarta Repubblica, la vicedirettrice de Il Fatto Quotidiano Maddalena Oliva ha detto a proposito delle parole di Franco Gabrielli: “Sono molto orgogliosa del fatto che ci sia una persona come Gabrielli che non ha avuto peli sulla lingua a dire quello che ha detto”.

“Ma orgogliosa di che?” è sbottato subito Paolo Del Debbio.

Maddalena Oliva ha poi aggiunto: “Abbiamo visto le immagini, che hanno descritto un inseguimento che non è proprio da Paese civile“.

L’attacco di Del Debbio a Gabrielli sul caso Ramy Elgaml

Durante la trasmissione Quarta Repubblica, Paolo Del Debbio ha replicato così a quanto detto da Franco Gabrielli sul caso Ramy Elgaml: “Rispondo a Gabrielli, ex capo della Polizia e assistente di quell’altro esperto di sicurezza che si chiama Giuseppe Sala. Con le indagini aperte e con il clima di violenza che c’è su questo caso, doveva stare zitto!“.