Paolo Del Debbio: la fatica per Dritto e Rovescio e la stima per Floris e Formigli, "non per chi fa l'1%"

Paolo Del Debbio a ruota libera. Intervistato da Fanpage.it, il giornalista e conduttore ha parlato del suo modo di fare tv, dei colleghi Corrado Formigli e Giovanni Floris, e del suo legame con Mediaset.

Paolo Del Debbio: “Con Dritto Rovescio inizio a fare fatica”

Quest’anno l’azienda di Cologno Monzese, oltre a confermarlo in prima serata con Dritto e Rovescio, gli ha affidato l’appuntamento quotidiano 4 di sera. “L’azienda vuole che faccia tutt’e due. Anche se il giovedì inizia a diventare una fatica“, ha confidato il giornalista.

A proposito degli ospiti che invita, nutre una certa soddisfazione. Motivo? “La mia contentezza, sai qual è? Che da destra a sinistra, chi viene da me si trova sempre bene. E da me vengono tutti e sono sempre venuti tutti.” Per me, è una grande soddisfazione. Tutti mi hanno sempre detto di essersi trovati a proprio agio e questo è quello che io voglio. Governo e opposizione, sono sempre in par condicio io”.

Fonte foto: ANSA Paolo Del Debbio

Del Debbio: “Stimo Formigli e Floris, meno chi fa l’1%”

Capitolo colleghi: nei giorni scorsi il suo ‘rivale’ diretto su La7 Corrado Formigli è stato apostrofato come un “infame” da Corsini, dirigente Rai: “Ero anche io in diretta e non ho visto. In linea generale, non parlo male dei colleghi”.

“La tv – ha aggiunto – è una piazza con tanti negozietti. Formigli è un grande professionista, possiamo pensarla diversamente, è il mio avversario diretto del giovedì e ne ho grande stima. Come ho stima di Floris e di tanti altri che fanno il mio stesso lavoro”.

“Poi, certo, arriva qualcuno che pensa di fare la televisione e fa l’1%, ecco, di quello ne ho meno stima”, ha chiosato, probabilmente riferendosi al programma L’altra Italia di Antonino Monteleone, novità di Rai Due che sta raccogliendo dati flop, appunto attorno all’1% di share.

Nuova linea editoriale Mediaset: “A me non ha detto niente nessuno”

Nei mesi scorsi si è molto parlato della volontà di Mediaset di adottare una nuova linea editoriale che contemplasse un approccio più centrista.

Si è anche sussurrato che a conduttori come Del Debbio e Mario Giordano sia stato detto di essere più ‘morbidi’. Vero o falso?

“A me non mi ha mai detto nulla nessuno. Io questa linea non l’ho mai vista e nessuno me l’ha mai dettata. Se qualcun altro fa un’altra linea, sono affari suoi. Io mi faccio i miei, ecco”, ha concluso il conduttore toscano.