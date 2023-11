Paolo Crepet sulla morte di Giulia Cecchettin: "Genitori responsabili, ragazzi non sanno gestire frustrazione"

Dopo lo shock collettivo per la morte di Giulia Cecchettin anche lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet cerca di addentrarsi nelle contorte motivazioni che possono avere mosso la mano del presunto assassino Filippo Turetta.

I nostri ragazzi non sanno gestire la frustrazione. Si mollano con la ragazzina e vanno fuori di testa, senza proporzione. Ma questa è colpa dei genitori che non glielo hanno insegnato. O meglio, che non li hanno lasciati liberi nella vita di impararlo con le loro esperienze, correndo sempre a proteggerli.