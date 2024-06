Paolo Carù trovato morto a Gallarate, il Guardian inserì il suo negozio di dischi tra i più famosi al mondo

Il mondo della musica dice addio a Paolo Carù, proprietario di uno dei negozi di vinili più famosi al mondo e fondatore del mensile musicale Buscadero. L’uomo, che aveva 77 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Gallarate, in provincia di Varese. Sul posto sono intervenuti i soccorsi nel tentativo di salvarlo, ma una volta arrivati è parso subito chiaro che non ci fosse più nulla da fare. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso. Ancora sconosciute le cause della morte.

Notizia in aggiornamento