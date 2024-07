Pantaleo Corvino salvato dall'incendio dal tecnico Luca Gotti del Lecce, il racconto della notte drammatica

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tragedia sfiorata. Il dirigente del Lecce Pantaleo Corvino ha raccontato di una notte in cui il tecnico della squadra pugliese, Luca Gotti, gli ha salvato la vita avvisandolo di un incendio in corso nell’hotel dove alloggiavano durante le trattative per il rinnovo dell’allenatore.

Il racconto di Pantaleo Corvino

Il dirigente della squadra di calcio del Lecce ha raccontato di un recente episodio in cui l’allenatore del club, che la scorsa stagione ha ottenuto la salvezza firmando a marzo un contratto trimestrale, lo ha salvato.

Lo scorso 10 giugno, al termine del campionato e dopo una cena con alcuni colleghi, il dirigente del Lecce Pantaleo Corvino aveva invitato l’allenatore della squadra pugliese in un albergo di un amico, vicino a Vittorio Veneto, ai tempi usato solo per eventi.

“Avevo scelto un luogo in disparte per parlare del contratto e del programma con Gotti, così siamo andati nell’albergo di un mio amico che in quel periodo veniva utilizzato solo per i matrimoni” ha raccontato lo stesso Corvino.

L’incendio nell’hotel con Luca Gotti

Durante la cena però i due non trovano l’accordo economico per il rinnovo del tecnico. Decidono quindi di aggiornarsi alla mattina successiva per continuare le trattative, ma durante la notte un fulmine colpisce l’edificio.

“Gotti mi ha offerto la cena, ma inizialmente non avevamo trovato l’accordo sulla parte economica. Il proprietario ci ha dato così due camere al primo piano e siamo andati a dormire. Alle 4:30 di notte ho sentito un tuono che mi ha fatto rimbalzare dal letto, ma mi sono guardato intorno e mi sembrava che non fosse successo niente” ha raccontato il dirigente.

Pochi minuti dopo però, Gotti bussa violentemente alla porta del dirigente: “Era venuto ad avvisarmi dello scoppio di un incendio sono uscito, ma sono stato investito dalle esalazioni e dal fumo. Nel frattempo non vedevo più Gotti, ho provato a scendere le scale, ma sono stato bloccato dalle fiamme”.

La promessa dopo l’incendio nell’hotel

Corvino ha poi proseguito il suo racconto: “Sono tornato in camera, ho strappato la tenda uscendo sul balcone e a quel punto ho ritrovato Gotti” ha raccontato il dirigente.

“Ho visto che il fuoco si stava dirigendo nella nostra direzione e abbiamo pensato di buttarci dal primo piano. Per fortuna sono arrivati i vigili del fuoco e ci hanno aiutato a scendere” ha continuato Corvino.

“Quando eravamo in sicurezza, mi sono rivolto a Gotti e gli ho detto: ‘Luca, quanto mi avevi chiesto per il rinnovo? Va bene‘” ha quindi concluso il dirigente del Lecce.