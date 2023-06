Panico e feriti su un volo British Airways diretto a Londra: fortissima turbolenza, paura in alta quota

Paura in alta quota. Il volo BA12 della British Airways dello scorso 16 giugno, partito da Singapore verso l’aeroporto londinese di Heathrow, è stato investito da una fortissima turbolenza.

Terrore in quota

Dopo aver sorvolato il Mar delle Andamane, l’aereo si è trovato sopra la Baia del Bengala quando si è verificata una forte e prolungata turbolenza.

Il Boeing 777-300ER è stato così costretto a tornare a Singapore intorno alle 03:00 ora locale, dove l’aereo è stato controllato per verificare la presenza di eventuali danni strutturali.

“La sicurezza è sempre la nostra priorità e ci stiamo occupando del nostro equipaggio dopo che uno dei nostri voli ha subito un raro episodio di forte turbolenza. Il nostro team di bordo, altamente qualificato, ha rassicurato i clienti e l’aereo è tornato a Singapore per precauzione” ha affermato un portavoce della British Airways.

Panico a bordo

La fortissima turbolenza ha scatenato il panico sull’aereo. Secondo quanto riportato da Il Mattino, a bordo del volo diretto a Londra rieccheggiavano le urla dei passeggeri, terrorizzati dagli scossoni.

Il volo British Airways BA 12 è un servizio giornaliero tra Singapore e Londra con partenza alle 23:20 e arrivo alle 05:57 ora locale del giorno successivo.

Fonte foto: ANSA Paura su un aereo della British Airways a causa di una turbolenza: cinque feriti

“Dal nulla, l’aereo ha iniziato a tremare. Improvvisamente scendeva di un metro e mezzo e si alzava di nuovo, con scomodi movimenti a scatti”, ha raccontato al The Sun un passeggero.

Cinque feriti

Cinque i feriti tra i membri dell’equipaggio, che hanno avuto bisogno di cure mediche una volta tornati all’aeroporto di Singapore.

Uno di loro ha subito una lussazione alla caviglia, mentre un’altra hostess è si è dovuta sottoporre a una risonanza magnetica per verificare la gravità di alcuni ematomi sull’anca.

A un altro membro dell’equipaggio è andata persino peggio, ed è stato ricoverato in ospedale per sottoporsi a operazioni chirurgiche alla caviglia e al femore.

Quanto ai passeggeri, scossi ma illesi, la compagnia ha offerto loro una sistemazione in albergo in attesa del volo successivo. Non è la prima volta che una forte turbolenza colpisce un aereo sopra il Golfo del Bengala: l’11 maggio 2023 un volo Qatar Airways da Doha a Denpasar, in Indonesia, ha affrontato la stessa sorte del volo British Airways.