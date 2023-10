Pandora regala bracciali con charm e anello per sensibilizzare sul cancro al seno, ma è una truffa

A distanza di qualche mese, torna a girare sui social e sulle chat il fantomatico concorso con il quale Pandora regala bracciali con charm e anello per sensibilizzare sul cancro al seno. L’iniziativa è però una truffa, che tramite un link può rubare dati e soli agli utenti.

La truffa del finto concorso

Lo scorso febbraio era un “tributo di Pandora alla Festa della donna”, mentre ad ottobre è diventato un regalo per “sensibilizzare sul cancro al seno”.

In nessuno dei due casi si sta però parlando di una reale iniziativa di Pandora, la nota azienda danese di produzione e distribuzione di gioielleria, bensì di truffe, e neanche di quelle meglio congegnate.

Fonte foto: IPA L’esterno di uno store Pandora, in una immagine di archivio

È tornata difatti a girare su Facebook e sulle chat di Whatsapp la presunta iniziativa che Pandora avrebbe avviato per sensibilizzare i clienti sul cancro al seno. Come? Regalando bracciali con charm e anello, gioielli dall’elevato valore commerciale, a soli due euro.

Nessuna traccia dell’iniziativa

Ma come già accaduto a febbraio, anche in questo caso bastano pochi passaggi per rendersi conto della natura truffaldina del concorso. In primis andando sul sito ufficiale dell’azienda, dove ovviamente non c’è traccia di alcuna iniziativa simile.

Per stare poi più tranquilli, seguendo l’esempio di Bufale.net, si potrebbe provare a contattare direttamente l’azienda, via mail o tramite telefono, per avere conferma della totale infondatezza della notizia e dell’inesistenza di un concorso simile.

Attenti quindi a non cadere in tentazione, perché tramite i link del concorso-truffa, potremmo in realtà essere noi a fare un regalo ai truffatori, inviando i nostri dati sensibili.

Il link al concorso

I post e i link che girano su internet infatti promettono, a fronte di un pagamento di soli 2 euro per coprire le spese di spedizione, di inviare gratuitamente all’acquirente bracciale, charm e anello, nell’ambito di una presunta iniziativa, ovviamente inesistente, per sensibilizzare la clientela sul tema del cancro al seno.

Proseguendo dopo aver cliccato sul link quindi, e accettando il pagamento dei costi di spedizione, l’utente andrebbe a inserire in una pagina creata ad hoc dai truffatori, in tutto e per tutto simile a quelle “originali” del noto marchio di articoli di gioielleria, i propri dati sensibili, compresi quelli della carta con la quale si sta effettuando il pagamento.

Per evitare quindi spiacevoli sorprese, come una carta di credito improvvisamente prosciugata, bisogna diffidare di queste offerte talmente convenienti da sembrare subito sospette, come in effetti sono. È sempre buona prassi fare un controllo alla fonte originale, in questo caso il sito ufficiale dell’azienda, prima di andare a mettere i nostri dati sensibili nelle mani dei truffatori.