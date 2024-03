Pandina è la nuova Fiat Panda, arriverà in estate: sarà prodotta a Pomigliano d'Arco, mistero sul prezzo

Fiat ha presentato la nuova serie speciale Pandina. La presentazione si è tenuta giovedì 29 febbraio presso lo stabilimento di Pomigliano d’Arco, dove la Panda viene prodotta dal 2011. La Pandina sarà disponibile a partire da quest’estate nei principali paesi europei.

La presentazione di Stellantis

La nuova Fiat Pandina è un omaggio all’amore degli italiani per la Panda. In effetti, “Pandina è il soprannome con cui gli italiani l’hanno sempre chiamata”, spiega Olivier Francois, amministratore delegato di Fiat e Direttore marketing globale di Stellantis.

Da quarantaquattro anni, si legge nella nota di Stellantis riportata dall’Adnkronos, Panda significa divertimento e socialità, “da leader di mercato in Italia e in Europa, con oltre otto milioni di unità vendute durante la sua storia”.

Come ogni Panda, anche la serie speciale Pandina “è l’auto sociale per eccellenza, e si ispira ai valori unici di semplicità, creatività e funzionalità” riporta ancora la nota di Stellantis

Come sarà la nuova Panda: incognita sul prezzo

Dotata di nuovi Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida (Adas), di un nuovo quadro digitale e di un nuovo volante, questa serie speciale è la Panda più tecnologica e sicura di sempre, afferma Fiat-Stellantis.

Con il lancio della nuova Pandina, “Fiat compie un enorme salto nel futuro, migliorando l’esperienza del cliente attraverso importanti sviluppi in termini di sicurezza e tecnologia, pur mantenendo la versatilità e l’accessibilità tipiche del suo modello iconico”.

Fonte foto: ANSA

Presentata a Pomigliano d’Arco la nuova Pandina: mistero sul prezzo

L’azienda ha anche comunicato che ci sarà un aumento di produzione della Panda del 20% da metà marzo prossimo e che il modello sarà prodotto almeno fino al 2027 nello stabilimento di Pomigliano d’Arco.Mistero sul prezzo della nuova Pandina, che non è stato ancora comunicato.

Le parole del sindaco di Pomigliano

“L’annuncio dell’ad di Fiat, Olivier Francois, è una buona notizia per lo stabilimento Giambattista Vico di Pomigliano e per tutta la città. Ma questo non vuole dire che siamo ormai tranquilli, perché ci aspettiamo che venga annunciata anche una nuova missione produttiva di pari importanza dopo il 2027″ afferma Raffaele Russo, sindaco di Pomigliano d’Arco, commentando l’annuncio di Olivier Francois.

“La produzione delle due nuove versioni di Pandina – prosegue Russo – che verrà effettuata almeno fino al 2027, e l’aumento del 20 per cento della produzione odierna, rappresentano una prima risposta concreta alle richieste del territorio a Stellantis di dare al sito di Pomigliano l’importanza che merita”.

“Le parole del Ceo di Stellantis, Olivier Francois, durante la presentazione della nuova Fiat Pandina, con l’impegno alla sua produzione a Pomigliano sino al 2027, dischiudono un nuovo orizzonte di speranza per Napoli e per il Mezzogiorno” osserva il sentore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli per il quale “finalmente, con il governo Meloni, ed attraverso il qualificato e coraggioso sostegno del ministro Adolfo Urso, anche Stellantis torna a produrre in Italia, con importanti ricadute occupazionali”.