Pancetta e gorgonzola ritirati dal mercato per allerta Listeria: segnalazione e lotti richiamati dal Ministero

Torna l’allarme Listeria in Italia, con alcuni prodotti che hanno subito segnalazioni di richiamo da parte del Ministero della Salute. Si tratta di alcuni lotti di pancetta e gorgonzola venduti nei supermercati del Bel Paese per i quali il Ministero ha emesso una nota di richiamo per “rischio microbiologico”.

Allerta Listeria nella pancetta, il richiamo

A essere interessato in uno dei richiami del Ministero della Salute è un lotto di pancetta prodotto dal Salumificio Bonalumi. Secondo quanto si apprende nella nota di richiamo presente sul sito del Ministero, infatti, a essere finito al centro dei controlli per presenza di Listeria è il lotto prodotto il 27 marzo 2023.

Si tratta di pancetta tesa salata, arrostita e pancetta all’asse. Nello specifico è richiamato il lotto prodotto nello stabilimento di via del Chioso 4, a Mozzo nella Bergamasca.

Il lotto di gorgonzola segnalato

Nota di richiamo per possibile presenza di Listeria Monocytogenes anche per il gorgonzola Dop dolce prodotto per MD Spa dall’azienda Igor Srl, nel proprio stabilimento di Cameri, in provincia di Novara.

Nella nota emessa dal Ministero si legge che il lotto di produzione richiamato è il 10421004 e che i clienti che avessero acquistato tale prodotto sono pregati di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita.

Tutti i lotti di gorgonzola richiamati hanno il termine minimo di conservazione fissato al 24 maggio 2023, cioè il giorno di pubblicazione dell’avviso.

Cos’è la Listeria

Sul sito del Ministero della Salute è possibile capire cos’è la Listeria. Listeria Monocytogenes è infatti il batterio responsabile della tossinfezione alimentare chiamata Listeriosi.

La principale via di trasmissione per l’uomo è quella alimentare. I bambini e gli adulti sani possono essere occasionalmente infettati ma di rado sviluppano una malattia grave, a differenza di soggetti debilitati, immunodepressi e donne in gravidanza (per i quali la malattia risulta più grave).

Listeria monocytogenes è in grado di resistere molto bene alle basse temperature e all’essiccamento, in alimenti conservati a temperatura di refrigerazione (4°C). Il batterio, invece, è molto sensibile alle usuali temperature di cottura domestica degli alimenti.

La Listeriosi può assumere diverse forme cliniche, dalla gastroenterite che si manifesta nel giro di poche ore dall’ingestione può portare all’insorgenza di meningiti, encefaliti e gravi setticemie nelle forme più gravi.