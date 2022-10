Pamela Prati torna sulla storia di Mark Caltagirone al Gf Vip: "Volevo uccidermi, ho sofferto di anoressia"

L’affaire Pamela Prati-Mark Caltagirone ha tenuto col fiato sospeso milioni di italiani, quando nel 2019 scoppiò il caso della presunta truffa ai danni della showgirl. Dopo tre anni, si torna a parlare di quella vicenda su cui il velo di Maya non è stato ancora squarciato del tutto.

Pamela Prati a nudo sulla storia con Mark Caltagirone, le confessioni al Gf Vip

A riparlare della relazione tra lei e l’inesistente Mark Caltagirone è stata la diretta interessata, Pamela Prati, durante l’ultima puntata del Grande fratello Vip di lunedì 10 ottobre 2022. Incalzata da Alfonso Signorini, la showgirl ha raccontato cosa ha provato in quei mesi, e di come sarebbe stata raggirata da persone che definisce “truffatori”.

Pamela Prati ha raccontato di aver conosciuto Mark Caltagirone in un ristorante. O meglio, gliene hanno parlato i “truffatori“, riferendosi a lui come a una persona interessata alla showgirl.

Fonte foto: IPA Pamela Prati durante la prima puntata del Gf Vip

In quel periodo, ha raccontato Prati, la showgirl era molto vulnerabile, e sarebbe stata proprio questa sua fragilità il terreno perfetto per intessere la tela in cui la donna è poi cascata.

L’inizio della relazione e il motivo per cui Pamela e Mark non si sono mai incontrati

Dopo aver saputo del presunto figlio adottivo di Mark, Sebastian, un bambino che aveva un tumore alla gola, Prati si è decisa a contattarlo tramite i social, ed è così che è iniziata la relazione. Un flirt con tutti i crismi, con tanto di racconti intimi, canzoni, e sesso virtuale, stando al racconto della stessa soubrette.

Ma perché Pamela Prati e Mark Caltagirone non si sono mai incontrati? Le venne raccontato che lui era un testimone di giustizia, e per questo motivo la sua identità doveva essere tutelata.

Anche Alfonso Signorini è stato truffato

Durante le confidenze di Pamela Prati, Signorini ha raccontato di essere stato vittima di una truffa simile, che in gergo si definisce catfishing, e di aver provato a mettere in guardia la showgirl. Ma al tempo la donna non si era resa conto della possibilità di essere stata presa in giro.

Pamela Prati: “Mi volevo togliere la vita”, la confessione choc

Poi la confessione più scioccante: “Io mi volevo togliere la vita perché non ce la facevo più, sono dei truffatori, mi hanno maltrattata, sbattuta contro uno sportello, mi hanno detto che Mark aveva avuto un infarto per colpa mia”, ha detto la soubrette.

Negli ultimi anni Pamela Prati ha anche sofferto di depressione e anoressia, arrivando a pesare 37 chili.