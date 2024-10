Palloncini pieni di spazzatura dalla Corea del Nord di Kim Jong-un su Seul, uno esplode vicino al presidente

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Si mantiene alta la tensione tra la Corea del Nord di Kim Jong-Un e la Corea del Sud, dopo che alcuni palloncini pieni di spazzatura e volantini di propaganda sono stati lanciati dalla prima in direzione della seconda e uno è esploso vicino al presidente Yoon Suk Yeol.

Cosa sta succedendo tra Corea del Nord e Corea del Sud

Diversi palloncini pieni di spazzatura e volantini di propaganda sono stati lanciati dalla Corea del Nord in direzione della Corea del Sud.

Il “carico” di un palloncino, contenente messaggi critici nei confronti del presidente Yoon Suk Yeol e della “first lady” Kim Keon Hee, è finito nel complesso presidenziale a Seul. Lo ha reso noto l’agenzia sudcoreana Yonhap.

Il leader della Corea del Nord Kimg Jong-Un.

La versione della Corea del Sud sui palloncini

Il servizio di sicurezza della presidenza sudcoreana ha confermato che “alle prime ore del mattino un palloncino nordcoreano pieno di spazzatura è esploso in aria, spargendo rifiuti attorno al complesso presidenziale”.

Dal servizio di sicurezza hanno precisato che il materiale nel palloncino non rappresentava una minaccia per la sicurezza e che la situazione è costantemente monitorata in coordinamento con i vertici militari.

Palloncini dalla Corea del Nord alla Corea del Sud: i precedenti

Già nel mese di luglio un palloncino “nordocreano” aveva terminato la sua corsa nel complesso presidenziale, ma, come sottolineato dall’agenzia Yonhap, si tratta della prima volta che dalla Corea del Nord sono lanciati volantini contenenti critiche esplicitamente rivolte al presidente della Sud Corea Yoon Suk Yeol e alla sua consorte Kim Keon Hee.

Nel corso degli ultimi mesi la Corea del Sud ha denunciato il lancio di migliaia di palloncini da parte della Corea del Nord di Kim Jong Un.

Alcuni giorni fa il ministero della Difesa della Corea del Sud ha diffuso un video che mostrava alcune esplosioni sulle principali strade che collegano il paese alla Corea del Nord. A mettere gli esplosivi, stando alla versione dei fatti fornita dalla Sud Corea, sarebbero stati i soldati di Kim Jong-un, che già in passato aveva annunciato l’intenzione di sigillare permanentemente il confine che divide le due Coree.

La distruzione non ha avuto conseguenze pratiche, dal momento che le rotte erano già in disuso da anni e Sud e Nord Corea sono divise da uno dei confini più fortificati al mondo.