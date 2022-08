Palio di Siena, Letta e Salvini costretti a saltarlo: ironia sul leader della Lega, bersagliato su Twitter

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Il maltempo colpisce anche il Palio di Siena. Dopo 7 anni, infatti, l’evento più famoso della città ha subìto uno slittamento di 24 ore a causa della pioggia, che ha reso il tufo impraticabile. Un fuoriprogramma per i turisti, ma anche per due leader in piena campagna elettorale: Enrico Letta e Matteo Salvini. I due segretari di Pd e Lega, infatti, non presenzieranno in piazza del Campo mercoledì 17 agosto, per il ‘recupero’ del Palio. Ecco perché.

Palio di Siena rinviato: i precedenti

Martedì 16 agosto, a Siena, era tutto pronto per il Palio, previsto alle 19:15.

Il nubifragio che si è abbattuto su piazza del Campo verso le 16:30, però, ha costretto gli organizzatori a rinviare la corsa di 24 ore, fissando il recupero per mercoledì 17 agosto: la pista di tufo, infatti, era diventata inagibile. Non si tratta del primo rinvio a causa del maltempo: negli ultimi 25 anni era già successo nel 1997 e nel 2015.

Letta e Salvini, niente Palio: leader della Lega bersagliato sui social

Enrico Letta e Siena sono legati a doppio filo.

Nell’ottobre scorso, infatti, il segretario del Pd ha vinto le Suppletive proprio nella città toscana, entrando in Parlamento come deputato.

Ci si aspettava la sua presenza, vista l’importanza dell’evento per Siena, ma il numero uno dei dem avrebbe deciso di non recarsi in Toscana a prescindere dal rinvio: aveva promesso che, dopo il Palio, il Pd avrebbe avuto il candidato sindaco, ma una risposta dal rettore uscente, Alberto Frati, non è ancora arrivata.

Tutto rinviato al 26 settembre, dopo le elezioni politiche. Forse anche per questo ritardo Letta avrebbe deciso di saltare il Palio.

Discorso diverso per Matteo Salvini, ma con lo stesso epilogo. Il leader della Lega, infatti, era atteso sotto il Comune prima dell’uscita delle contrade dal Cortile del Podestà: anche lui, però, non ci sarà in occasione del ‘recupero’. Lo attendono altri impegni.

Sui social l’hashtag #SalviniPortaSfiga è diventato virale: diversi utenti, ironicamente, hanno attribuito il maltempo, e il conseguente rinvio, alla sua presenza.

Quando riesci a far rinviare il #PaliodiSiena non porti sfiga, TU SEI LA SFIGA ! pic.twitter.com/7Zxj5iIEDH — Pinky (@Pinucci63757977) August 17, 2022

Dove vedere il Palio di Siena

Sarà possibile vedere la diretta del Palio di Siena su La7, dalle ore 16:50 di mercoledì 17 agosto.

La telecronaca sarà affidata al giornalista Pierluigi Pardo, che avrà come spalla Giovanni Mazzini, storico dell’evento.