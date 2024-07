Palio di Siena fermato dalla pioggia improvvisa e carriera rinviata come nel 1991: quando si corre la corsa

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Era tutto pronto. Piazza del Campo gremita di cittadini, turisti, curiosi. I cavalli scalpitanti, i fantini all’erta, le contrade con l’emozione in gola. Ma, all’improvviso, un nuvolone nero è apparso nel cielo di Siena. Improvviso temporale estivo che ha costretto al fermo il Palio. La carriera è stata rinviata per pioggia e slitta al giorno successivo. Non è la prima volta che accade.

Il Palio di Siena si ferma per la pioggia

I cavalli – tutti esordienti quest’anno – e i fantini delle sei contrade erano già schierati quando, su Piazza del Campo a Siena ha iniziato a cadere qualche leggera goccia di pioggia.

Il sole continuava però a essere alto in cielo, e tutti erano certi che, nonostante quei nuvoloni, la carriera di luglio del Palio 2024 si sarebbe corsa.

Ma l’intensità delle perturbazioni ha iniziato ad aumentare, poco dopo le 19.30, il mossiere ha fatto rientrare le contrade nell’Entrone, per provare pori a correre una volta smesso di piovere.

Una decina di minuti dopo, con la pioggia sempre più intensa, il numeroso pubblico presente è stato fatto defluire fuori da Piazza del Campo.

Poco dopo, una bandiera verde è stata esposta alle finestre del Palazzo Pubblico: è il tradizionale segnale che indica il rinvio.

Il palio è stato rimando alle ore 19.00 di mercoledì 3 luglio, così come comunicato dall’ufficio stampa dell’amministrazione comunale. Restano, però, “possibili aggiornamenti”.

Carriera rinviata come nel 1991

Se si è scelto di rinviare la carriera è perché il tufo che ricopre la piazza in occasione del Palio si trasforma in fanghiglia quando bagnato, rendendo pericolosa e difficile la corsa dei cavalli e mettendo allo stesso tempo a rischio la sicurezza dei fantini.

È raro ma non è la prima volta che una carriera viene posticipata a causa del maltempo. Accadde recentemente nella carriera di agosto del 2022, vinta dalla contrada del Leocorno il giorno seguente al tradizionale 16 agosto.

Stavolta, però, i corridori erano già pronti in postazione quando l’oscurità è sopraggiunta sulla piazza. Un evento simile non si registrava dal 1991.

Fa eccezione la carriera di luglio del 1956 quando, seppur la forte pioggia avesse ridotto il tufo in pantano, si corse in onore del Presidente della Repubblica presente tra gli spalti.