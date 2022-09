Palermo, violento scontro tra auto e moto: morto un 58enne, traffico in tilt. La ricostruzione dell'incidente

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Tragico incidente stradale tra le strade di Palermo dove un uomo di 58 anni ha perso la vita dopo essersi scontrato con la sua moto con un’auto. L’incidente, come riferito dalle testate locali, è avvenuto la mattina di mercoledì 21 settembre 2022 in via Olio di Lino.

Incidente a Palermo, la ricostruzione

A perdere la vita, secondo quanto riferito da diverse testate locali, è il 58enne Silvestre Maniscalco. L’uomo era a bordo della sua motocicletta quando, per motivi ancora da chiarire, è stato centrato da un’auto. L’Alfa Romeo che l’ha investito non gli ha lasciato scampo e l’uomo è morto sul colpo.

Sul posto, infatti, sono intervenuti polizia municipale e 118, con i soccorsi che hanno provato a salvare la vita al 58enne. L’uomo, che ha riportato una profonda ferita alla testa, è spirato poco dopo.

La via dell'incidente mortale avvenuto a Palermo

In alcuni video pubblicati da testate locali come il Giornale di Sicilia si può vedere chiaramente il risultato del forte impatto tra i due mezzi. La moto, ridotta in un cumulo di ferraglia, è irriconoscibile, mentre l’auto ha riportato danni al parabrezza.

Le testimonianze

In via Olio di Lino, subito dopo l’incidente, è accorsa tanta gente. L’impatto tra la moto e l’Alfa Romeo, infatti, è stato talmente violento da essersi sentito chiaramente nella zona. C’è chi ha assistito all’incidente e chi, data la drammaticità del sinistro, si è sentito male.

Le forze dell’ordine giunte sul posto hanno cercato di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sentendo alcune persone che stavano passando dalla via nel momento dell’impatto mortale. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il violento scontro tra l’auto e la moto guidata da Maniscalco.

Un altro incidente a Palermo

Quello di via Olio di Lino non è l’unico incidente avvenuto mercoledì 21 settembre 2022 a Palermo. Infatti, poco dopo le 13, all’altezza di piazza Europa, a pochi passi dallo stadio Renzo Barbera, uno scooter è stato centrato da un’auto.

In occasione del secondo sinistro l’uomo in moto ha subito soltanto delle lievi ferite alla gamba, rimasta incastrata sotto il due ruote dopo l’incidente. Nella zona, al momento dell’incidente, c’erano diverse persone posteggiate per attendere l’uscita degli alunni dalla scuola media Antonio Pecoraro.