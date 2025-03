Palermo, nascondeva droga e munizioni del cortile di casa: 28enne arrestato per spaccio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 1 arresto e 888 grammi di marijuana sequestrati il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Palermo. Un giovane di 28 anni è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Borgo Vecchio.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi, insieme ai colleghi della Stazione Centro, hanno condotto un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di droga. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

La scoperta nel quartiere Borgo Vecchio

Nel corso di un controllo personale e domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto una busta contenente 888 grammi di marijuana nascosta sotto una coltre di oggetti in un cortiletto interno all’abitazione del sospettato. Inoltre, all’interno dei mobili della stanza da letto, è stato trovato un panetto di hashish del peso di 50 grammi.

Sequestri e ulteriori scoperte

Oltre alla droga, è stata sequestrata una somma di 320 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Durante la perquisizione, sono state recuperate anche 100 munizioni calibro 9 e 38 special, detenute senza autorizzazione. La perquisizione è stata estesa all’abitazione di residenza dell’indagato, dove è stato trovato materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Conseguenze legali

Il giovane è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Palermo per detenzione abusiva di armi. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto per il 28enne la misura cautelare degli arresti domiciliari. La sostanza stupefacente è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo per ulteriori analisi.

