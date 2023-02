Palermo, devastante incendio ed esplosione in due abitazioni: morta una donna disabile 73enne, un ferito

Tragedia nella mattinata dell’11 febbraio a Palermo, dove un’anziana disabile è morta a causa di un incendio divampato nella sua abitazione.

La vittima

La donna, secondo quanto riportato dall’agenzia Italpress, viveva da sola in una palazzina di via Maltese e stando alle prime ricostruzioni le fiamme si sarebbero sviluppate a partire dal surriscaldamento di una presa elettrica non funzionante.

Il rogo ha avvolto la stanza in cui si trovava la vittima e non ha lasciato scampo alla donna. Ferito un uomo. Tempestivo l’arrivo dei soccorsi, chiamati dai vicini, ma purtroppo per l’anziana disabile non c’era già più nulla da fare.

L’incendio

Le fiamme, che hanno coinvolto due abitazioni, sono state spente dai Vigili del Fuoco giunti sul posto in modo tempestivo e la palazzina stata messa in sicurezza.

I Carabinieri, nel frattempo, indagano per ricostruire l’effettiva dinamica di quanto accaduto e per scoprire se, effettivamente, l’incendio è scoppiato a causa del malfunzionamento della presa elettrica.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di San Lorenzo.

Via Maltese, luogo della tragica esplosione in cui ha perso la vita una donna disabile

Il secondo allarme

Una nottata a dir poco impegnativa, quella dell’11 febbraio, per i Vigili del fuoco di Palermo. Come riferisce il quotidiano La Repubblica, mentre i pompieri erano impegnati nelle operazioni di spegnimento a San Lorenzo, alle 5.30 un secondo allarme è scattato in via Umberto Maddalena, nel tratto della “conigliera” fra Mezzomonreale e Boccadifalco.

Anche in questo caso si tratterebbe di un’esplosione in una palazzina, questa volta però dovuta molto probabilmente alla perdita di gas di una bombola.

La forte esplosione ha travolto e ferito un uomo, che tuttavia non si troverebbe in pericolo di vita.

La tragica morte dell’anziana ricorda quanto accaduto il 14 gennaio scorso, quando un disabile di 58 anni è morto in un incendio divampato nel suo appartamento, al primo piano di un edificio di Terrasini, nel Palermitano. In casa c’era un badante che non è riuscito a soccorrerlo.