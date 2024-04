Palazzina crollata in via Caruso Spinelli a San Giuseppe Jato vicino Palermo, evacuati alcuni edifici vicini

Tanta paura. Mercoledì 24 aprile è crollata parte di una palazzina in fase di ristrutturazione in via Caruso Spinelli a San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo. Immediato l’arrivo di diverse squadre dei vigili del fuoco, oltre ai carabinieri. Sul posto anche il sindaco, Giuseppe Siviglia. Nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta e, per precauzione, sarebbero stati evacuati alcuni edifici vicini. L’area è stata transennata.

Notizia in aggiornamento…