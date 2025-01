Pakistan Airlines e la bufera per l'aereo contro la Tour Eiffel nella pubblicità, la compagnia si scusa

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La compagnia aerea Pakistan International Airlines si è ufficialmente scusata per il cartellone pubblicitario che ritraeva un aereo apparentemente in rotta di collisione con la Tour Eiffel. La campagna pubblicitaria era stata pensata per sponsorizzare la riapertura delle rotte tra Islamabad e l’Europa, dopo quattro anni di divieti da parte dell’Ue.

Le scuse di Pakistan Airlines

Pakistan International Airlines (Pia), la compagnia aerea di bandiera pachistana, si è ufficialmente scusata per la campagna pubblicitaria che festeggiava il suo ritorno ai voli in Europa dopo quattro anni.

“Purtroppo questa vicenda ha assunto proporzioni impensabili, con insinuazioni che non avremmo mai immaginato” ha detto Abdullah Khan portavoce della compagnia aerea.

Fonte foto: ANSA Un aereo della Pia

“La campagna pubblicitaria può aver ferito i sentimenti di alcune persone e ce ne scusiamo sinceramente” ha poi continuato, tentando di rimediare al danno di immagine che la compagnia ha subito.

Il cartellone pubblicitario

Per festeggiare la ripresa dei voli da Islamabad a Parigi, Pia ha pensato di realizzare un cartellone con il tricolore francese di sfondo, la Tour Eiffel sulla destra e al centro una grossa scritta che recitava “Paris, we are coming today“, Parigi, arriviamo oggi.

Affianco al nome della capitale francese era rappresentato uno degli aerei della compagnia, con la bandiera pachistana in vista sulla livrea. Le proporzioni e la direzione del velivolo lo facevano sembrare in procinto di schiantarsi contro il monumento simbolo di Parigi.

Una scelta più che infelice per la compagnia di bandiera del Paese dove per anni si nascose Osama Bin Laden, leader di Al-Qaeda e ideatore degli attentati dell’11 settembre 2001.

Perché Pia non poteva volare in Europa

Pakistan International Airlines stava inoltre tentando di ricostruire la propria immagine in Europa dopo essere stata bandita per quattro anni dallo spazio aereo dell’Unione europea.

A maggio del 2020 infatti un aereo della compagnia di bandiera pachistana si era schiantato nell’aeroporto di Karachi, nel sud del Pakistan, a causa di un errore umano. Erano morte 97 persone.

Da allora molti Paesi occidentali hanno proibito alla compagnia aerea di accedere al proprio cielo.Oltre all’Ue, anche Regno Unito e Stati Uniti hanno adottato questa misura, ma non l’hanno ancora revocata.