Pagamento Assegno di Inclusione, quando arriverà a settembre 2024? Il calendario dell'Inps

L’Assegno di Inclusione viene normalmente erogato in due tranche ogni mese, a seconda delle tempistiche di presentazione e di accoglimento della domanda. Per quanto riguarda il mese di settembre 2024 la data da segnare nel calendario è quella di domani, 27 settembre, giorno in cui partirà l’accredito per coloro che hanno già ricevuto il sostegno nei mesi scorsi.

Pagamento Assegno di Inclusione, quando arriverà a settembre 2024?

Questo mese l’Assegno di Inclusione è già stato erogato a partire dal 15 settembre 2024 ai soggetti beneficiari che lo devono ricevere per la prima volta.

Per chi invece beneficia già della misura dai mesi precedenti, il pagamento dell’Assegno di Inclusione arriverà domani, venerdì 27 settembre 2024.

Come controllare se è stato pagato

Ma come faccio a sapere se è stato pagato? Come già succedeva per il Reddito di cittadinanza, l’importo dell’Assegno di Inclusione viene caricato sulla carta prepagata Postepay in possesso del beneficiario.

Per sapere se l’importo è stato accreditato basta quindi controllare il saldo della carta. Per farlo basta collegarsi al portale Siisl e accedere con le proprie credenziali.

Oppure inserendo la tessera negli ATM Postamat o rivolgendosi agli sportelli di Poste Italiane. Si può chiedere il saldo anche via telefono chiamando il numero verde 800.666.888 da telefono fisso o al numero +39 06.4526.6888 da cellulare o dall’estero.

Come recuperare gli arretrati

A partire dallo scorso marzo, a diverse famiglie potrebbe essere stato sospeso il pagamento dell’Assegno nonostante posseggano ancora i requisiti necessari.

Le possibili cause sono la mancata presentazione agli uffici dei servizi sociali della sottoscrizione del Patto di attivazione digitale o la mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) ai fine Isee, che l’Inps utilizza per il calcolo dell’importo dovuto.

Bisogna quindi andare all’Inps e presentare la Dsu. A quel punto verrà ripresa l’erogazione dell’assegno e dei relativi arretrati.

Il calendario dell’Inps

Ogni mese l’Assegno di Inclusione viene inviato alle famiglie beneficiarie sempre nello stesso giorno, o meglio sempre negli stessi due giorni. Vediamo nel dettaglio il calendario dei pagamenti dell’Inps:

il 15 del mese l’Assegno viene erogato a chi lo deve ricevere per la prima volta dopo l’accoglimento della domanda;

il 27 del mese l’importo del sostegno viene caricato sulla carta di tutti gli altri beneficiari.