Paga parcheggiatore abusivo per poi ucciderlo prima di tornare al suo appuntamento romantico: arrestato 29enne

Era iniziato come un normale appuntamento, ma si è concluso con un morto e un arresto. Protagonista della vicenda un uomo che, dopo aver realizzato di essere stato truffato da un parcheggiatore abusivo, è tornato indietro e lo ha freddato con una pistola prima di riprendere il suo appuntamento galante come se nulla fosse.

Un parcheggio troppo costoso

La vicenda ha avuto luogo a Houston, nello stato americano del Texas, lo scorso 11 aprile, e ha avuto come protagonista il 29enne Erick Aguirre, che è ora accusato dell’omicidio del 46enne Elliot Nix.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, la sera dell’11 aprile Aguirre si trovava insieme a una ragazza, con la quale aveva un appuntamento, che avevano deciso di passare in un locale di hamburger di Houston, il Rodeo Goat.

Il tweet con il quale la polizia di Houston ha annunciato l’arresto di Erick Aguirre

I due sono entrati nel locale dopo aver pagato 20 dollari a testa per il parcheggio, convinti che l’uomo al quale avevano lasciato i soldi fosse lì per conto del ristorante. Ma così non era, e quando Erick ha capito di essere stato truffato da un parcheggiatore abusivo è uscito di corsa dal locale per tornare verso il parcheggio.

L’omicidio prima di tornare nel ristorante

Stando alla testimonianza di un commerciante della zona, Aguirre sarebbe tornato di corsa alla sua macchina, avrebbe afferrato una pistola e si sarebbe messo all’inseguimento di Elliot Nix.

Il testimone ha detto che entrambi gli uomini sono usciti dalla sua visuale, ma ha sentito uno sparo prima delle 20:00. Ha poi ha visto Aguirre “tornare con nonchalance alla sua macchina con la pistola in mano”, dove ha posato l’arma prima di tornare al suo appuntamento.

Alle 19:55 difatti, la polizia di Houston ha risposto a una chiamata di un uomo con una ferita da arma da fuoco. Elliot Nix è stato trasferito in un ospedale della zona, dove è stato dichiarato morto poco dopo.

L’arresto di Aguirre

Dopo essere rientrato nel ristorante, Aguirre avrebbe detto alla ragazza che “tutto andava bene”, e che aveva solo spaventato il parcheggiatore per farsi ridare i soldi. I due sono però andati a mangiare in un diverso ristorante, dato che il giovane “sembrava a disagio”.

In seguito alle prime indagini, e alla testimonianza della donna presente all’appuntamento, che ha denunciato quanto visto, Erick Aguirre, che vive a circa 300 chilometri a sud-ovest di Houston, è stato arrestato, per poi essere trasferito in carcere nella giornata di giovedì 27 aprile.

Nonostante nel 2021 i legislatori del Texas abbiano approvato una legge che consente alle persone di portare armi anche in assenza di licenza o particolari controlli, non esiste alcuna “base legale per sparare e uccidere qualcuno che ti ha derubato”, ha detto uno dei legali interessati al caso.

Anche se bisognerà attendere non poco tempo per capire come si evolverà questa vicenda, di sicuro l’omicidio del parcheggiatore abusivo potrebbe riaprire l’eterno discorso sull’estrema facilità con la quale i cittadini americano possono procurarsi (e usare) una gran varietà di armi da fuoco.