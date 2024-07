Padre uccide figlio 40enne a sprangate a Roletto vicino Torino, 84enne confessa omicidio all'amico: arrestato

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il padre di 84 anni uccide il figlio di 40 prendendolo a sprangate: la notizia della tragedia avvenuta nel pomeriggio di venerdì 5 luglio ha sconvolto la piccola comunità di Roletto, in provincia di Torino. Dopo l’omicidio, l’anziano è andato ad avvertire i vicini di casa.

Figlio ucciso a sprangate nel Torinese

I protagonisti di questo dramma sono Pierangelo Romagnollo e il figlio adottivo Ailton, di origine brasiliana. Padre e figlio vivevano da soli da circa 10 anni nella villetta di famiglia, cioè da quando l’anziano era rimasto vedovo.

L’assassinio è avvenuto nel giardino della villetta di due piani. L’arma del delitto sarebbe una spranga di ferro, impugnata dall’anziano al culmine dell’ennesima lite domestica.

Roletto è un comune di meno di 2.000 abitanti in provincia di Torino. Si trova nella fascia pedemontana non lontano da Pinerolo. Il dramma è avvenuto nella borgata Roncaglia.

La confessione ai vicini di casa

Come scrive TorinoToday, i vicini sentivano spesso le urla dei due. Dopo l’omicidio, l’uomo li avrebbe chiamati per confessare il gesto e per chiedere loro di contattare le forze dell’ordine.

Un vicino ha così immediatamente composto il numero unico delle emergenze e ha avvertito i carabinieri. Il posto è stato raggiunto dai militari della compagnia di Pinerolo e del nucleo operativo radiomobile. Con loro anche i sanitari del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso del 40enne.

Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Paolo Del Grosso della Procura di Torino. I vicini di casa descrivono Ailton come una persona piuttosto cordiale. Era stato adottato da bambino e lavorava in un’azienda di combustibili della zona.

La versione del presunto assassino

Pierangelo Romagnollo avrebbe raccontato agli investigatori la sua versione dei fatti: secondo l’84enne, sarebbe stato il figlio a brandire inizialmente la spranga. Il padre sarebbe riuscito a disarmarlo e l’avrebbe colpito per reazione. I dettagli del racconto verranno vagliati dagli inquirenti. La villetta di Roletto intanto è stata posta sotto sequestro.

TorinoToday riporta la testimonianza di un vicino: “Tutto quello che posso dire è che il signor Romagnollo aveva un carattere molto burbero e che il figlio era un gran bravo ragazzo. Non pensavamo che potesse arrivare fino a questo punto”.