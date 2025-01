Padre uccide a fucilate il figlio di 34 anni a Ornavasso vicino Verbania, l'omicidio dopo l'ennesima lite

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia familiare in Piemonte. Un uomo ha ucciso con un colpo di fucile il figlio di 34 anni nella loro abitazione di Ornavasso, in provincia del Verbano Cusio Ossola. L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine dell’ennesima lite, a quanto pare per i problemi di tossicodipendenza della vittima. Il padre, 63 anni, è stato arrestato dai carabinieri.

Omicidio a Ornavasso

L’omicidio è avvenuto nella tarda serata di domenica 19 gennaio a Ornavasso, paese di 3 mila abitanti nella bassa Val d’Ossola, in provincia del Verbano Cusio Ossola.

Secondo quanto riporta Ansa, è successo tutto poco dopo le 22, in una villetta in via Conciliazione.

Nicolò Borghini ucciso dal padre con un fucile

La Stampa riferisce che la vittima si chiamava Nicolò Borghini, di 34 anni. Ad ucciderlo sarebbe stato il padre, Edoardo Borghini, 63 anni.

Stando a quanto ricostruito, l’uomo avrebbe sparato al figlio con un fucile da caccia, regolarmente detenuto, al termine di una lite. In casa al momento del delitto c’era anche la madre.

Inutile l’intervento del personale del 118, per il 34enne non c’è stato niente da fare.

La vittima, già nota alle forze dell’ordine, aveva problemi di tossicodipendenza e atteggiamenti spesso violenti nei confronti dei genitori.

La ricostruzione

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Verbania, il medico legale e il magistrato di turno.

Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto, ma da quanto emerso la dinamica sembrerebbe chiara: il padre avrebbe sparato al figlio al culmine dell’ennesima lite.

Sembra che in casa i rapporti tra i due fossero da tempo molto tesi, a causa dei problemi di droga del 34enne.

Edoardo Borghini è stato arrestato nella notte, portato in caserma e ascoltato dai carabinieri. Al termine delle procedure è stato portato in carcere.