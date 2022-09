Padre sposa la figlia, poi finisce in galera e si pente. L'aveva abbandonata quando lei era in fasce

Un padre ha sposato la figlia in Nebraska, nel cuore degli Stati Uniti. Questa è la storia del 42enne Travis Fieldgrove e di sua figlia Samantha Kershner di 21 anni.

Come riporta il ‘Daily Star’, Travis Fieldgrove ha abbandonato la figlia quando questa era appena nata. All’età di 17 anni Samantha ha però pregato la madre di rivelarle chi fosse suo padre.

Ottenuta l’informazione e fatte alcune ricerche, la ragazza è infine riuscita a contattare l’uomo e a incontrarlo.

Figlia e moglie

Fra i due è subito nata una forte intesa che si è trasformata in attrazione sessuale. Dopo alcuni anni di passione, Travis e Samantha hanno infine deciso di ufficializzare il loro rapporto uscendo allo scoperto e convolando a nozze nel 2018.

Nozze addirittura annunciate pubblicamente su Facebook.

Fonte foto: 123rf Una rappresentazione artistica del Nebraska.

Usciti allo scoperto, i due hanno dato scandalo e la notizia della loro unione è diventata di dominio pubblico.

I giudici hanno dichiarato nullo il matrimonio e hanno condannato Travis a due anni di carcere. Anche Samantha è stata condannata, ma nel suo caso la sentenza è stata particolarmente mite: appena venti giorni.

Nel corso del processo Travis Fieldgrove ha provato a discolparsi sostenendo di non avere alcun rapporto di parentela con Samantha, ma il test del Dna lo ha smentito.

Messo con le spalle al muro, l’uomo ha infine ammesso la sua colpa. Scontata la pena, Travis Fieldgrove è oggi libero.

Samantha non era l’unica ad amare il padre

Ma c’è dell’altro: Samantha non è l’unica figlia ad aver subito il fascino perverso di Travis Fieldgrove. Dai report della polizia emerge infatti come Samantha fosse in competizione con una sorellastra per entrare in intimità con il padre.

Attrazione sessuale genetica

Potrebbe essersi trattato di un caso di attrazione sessuale genetica, detta anche GSA (genetic sexual attraction), ovvero di una particolare forma di attrazione sessuale che si sviluppa fra consanguinei che si incontrano da adulti.

La letteratura scientifica, così come la cronaca, riportano numerosi casi, tuttavia non tutti gli studiosi concordano sul fenomeno.