Padre lascia il figlio in macchina al caldo per 5 ore, il piccolo muore: "Il suo pianto mi disturbava"

Ha lasciato il figlio in macchina per 5 ore mentre all’esterno le temperature aumentavano vertiginosamente. Il piccolo è morto e il padre lo ha portato all’ospedale, ma proprio i sanitari si sono insospettiti per le condizioni in cui versava la piccola salma.

Lascia il figlio in macchina per 5 ore, cos’è successo

La vicenda ha avuto luogo in Ohio, Stati Uniti.

Landon Parrot, 19 anni, ha parcheggiato la macchina e ha lasciato il piccolo Kyler di appena un anno per 5 ore all’interno dell’abitacolo, sul seggiolino e senza liquidi né aria condizionata.

Fonte foto: iSTOCK La polizia di New Philadelphia ha incalzato Landon Parrot e lo ha indotto a confessare

Al suo ritorno, il figlio aveva già perso conoscenza.

Landon lo ha portato al Cleveland Clinic Union Hospital, ma proprio lì le autorità sanitarie non si sono lasciate convincere dalla versione raccontata dal padre, per questo hanno avvertito la polizia di New Philadelphia.

Gli agenti hanno interrogato Landon Parrot, che avrebbe fornito versioni poco chiare e contrastanti. In un primo momento, infatti, il giovane padre ha parlato di una breve sosta. Dopo ore di interrogatorio la polizia ha iniziato a incalzarlo e a quel punto il 19enne avrebbe detto la verità.

La morte del bambino non è stato il triste epilogo di una dimenticanza come accaduto in Virginia: Kyler è stato lasciato intenzionalmente dentro l’auto.

I poliziotti, infatti, hanno mostrato a Landon un filmato catturato dai sistemi di sorveglianza: il 19enne è uscito dall’auto alle 8:30 del mattino e vi ha fatto ritorno alle 13:50, 5 ore e 20 minuti dopo.

Il pianto disturbava il padre

Landon Parrot, messo di fronte all’evidenza, avrebbe dunque confessato di aver lasciato intenzionalmente il figlio in auto per evitare che il suo pianto arrecasse disturbo.

È quanto scrive Michael Goodwin, capo della polizia di New Philadelphia, in una nota pubblicata su Facebook il 2 settembre.

Mentre si consumava la tragedia, la mamma del piccolo Kyler era al lavoro. Non viene specificato se il fatto sia avvenuto di fronte alla casa dei Parrot o in altro luogo.

L’arresto e l’accusa di omicidio colposo

In questo momento Landon Parrot si trova detenuto nel carcere di Tuscarawas con una cauzione di 250 mila dollari con l’accusa di omicidio colposo.

Come riporta la ‘CNN’ da un rapporto del meteorologo Jan Null, dal 1998 si contano 929 decessi tra i bambini per colpi di calore. Il 53% è dovuto a genitori che hanno dimenticato i figli all’interno dell’auto.