Padre investe e uccide la figlia dopo una lite a Monopoli: 86enne arrestato per omicidio

Dramma familiare a Monopoli. Un uomo di 86 anni è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di avere investito e ucciso la figlia 54enne al termine di una lite per motivi familiari. in un primo momento si era pensato ad un incidente, ma le indagini hanno poi fatto emergere gravi indizi a carico dell’anziano, che è stato arrestato per omicidio.

Padre investe e uccide la figlia

Il fatto, riporta Ansa, è avvenuto nella serata di venerdì 2 giugno a Monopoli, in provincia di Bari. Il corpo privo di vita di una donna di 54 anni è stato trovato a terra attorno alle 19.30 in contrada Tavarello, in una strada privata che porta all’abitazione della donna.

A trovare il corpo i carabinieri, intervenuti sul posto in seguito ad una segnalazione al 112. Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe stata investita e uccisa dal padre 86enne dopo una lite.

Cosa è successo

In un primo momento si era pensato ad un incidente. Ma nel corso della notte le indagini, condotte dai carabinieri di Monopoli e dal personale della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Bari, hanno fatto emergere gravi indizi a carico del padre della vittima.

La dinamica di quanto accaduto non è ancora del tutto chiara. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’86enne avrebbe investito volontariamente la figlia con l’auto.

Ci sarebbe stata prima una lite tra padre e figlia per motivi familiari, a quanto pare legata a vecchie ruggini. L’anziano sarebbe poi salito in auto e avrebbe travolto la figlia.

L’arresto per omicidio

Per questo nel corso della notte i carabinieri hanno sottoposto a fermo l’86enne con l’accusa di omicidio volontario: l’uomo, con precedenti, è stato portato al carcere di Bari. Secondo quanto raccolto dagli investigatori, i litigi fra padre e figlia erano molto frequenti.

Il pm titolare delle indagini ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima, dalla quale potrebbero arrivare elementi utili a chiarire la dinamica di quanto accaduto.