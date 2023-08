Padre ha un infarto alla guida a Bolzano: il figlio di 7 anni lo salva tirando il freno a mano e chiama il 112

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tragedia sfiorata a Bolzano. Un bambino di 7 anni ha salvato la vita al padre. L’uomo ha sofferto di un infarto alla guida e il figlio ha fermato l’auto tirando il freno a mano per poi chiamare i soccorsi.

La dinamica dell’incidente

Nella giornata del 15 agosto a Bolzano si è sfiorato un grave incidente automobilistico, evitato soltanto per la prontezza di un bambino di 7 anni. Un uomo 58enne stava infatti guidando con il figlio piccolo accanto, quando ha avuto un infarto.

Con il padre accasciato sul volante, il bambino ha avuto la freddezza di spostare il piede dell’uomo dal pedale dell’acceleratore e premere quello del freno, rallentando leggermente la corsa dell’auto.

Fonte foto: Tuttocittà Bolzano, dove un bambino ha salvato la vita al padre che aveva avuto un infarto alla guida della propria auto

Per fermare completamente il mezzo ha però dovuto tirare il freno a mano, fino a mettere in sicurezza sé stesso. Il padre però nel frattempo stava ancora soffrendo di un attacco cardiaco.

L’intervento dei soccorsi

Il bambino, secondo quanto riporta il Corriere del Trentino, ha quindi preso il cellulare del padre. Ha immediatamente composto il numero di emergenza 112, comunicando alle autorità dove si trovasse l’auto.

Sono così partite dall’ospedale San Maurizio di Bolzano un’auto medica e un’ambulanza, accompagnate da una pattuglia della pulizia municipale. In pochi minuti l’uomo è stato rianimato per poi essere ricoverato al pronto soccorso. Ora non è più in pericolo di vita, e ha potuto raccontare la vicenda.

Come faceva il bambino a sapere cosa fare

È stato proprio il padre di 58 anni a raccontare quanto accaduto, spiegando come facesse il figlio a sapere cosa fare in un’evenienza simile: “Gliel’ho spiegato diverse volte. Spesso guardando dei film assieme. Vedevo le scene e sottolineavo gli atteggiamenti giusti in caso di emergenza” ha detto l’uomo.

“Le reazioni incredule che hanno avuto i medici e gli agenti della polizia municipale mi hanno fatto capire che siamo di fronte a qualcosa di insolito ma non dovrebbe essere così” ha continuato il padre, che ha anche tenuto a sottolineare quanto sia importante avvicinare i giovanissimi a un utilizzo responsabile dello smartphone, anche in casi come questo.