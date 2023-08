Padre e nonna indagati per esorcismi su bimbo di 9 anni a Tempio Pausania: per loro era posseduto dal diavolo

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Esorcismi su un bambino di 9 anni. Succede a Tempio Pausania dove la nonna e il padre del piccolo sono stati indagati dai carabinieri. Oltre a loro sarebbe stato coinvolto anche un sacerdote, che però non ha subito misure cautelari.

Gli esorcismi a Tempio Pausania

Il Tribunale e la Procura di Tempio Pausania sono intervenuti per togliere dalla custodia della nonna e del padre un bambino di 9 anni.

La decisione è stata presa a seguito di una lunga e delicata indagine che ruotava attorno ai maltrattamenti a cui i due avrebbero sottoposto il piccolo.

Fonte foto: Tuttocittà Tempio Pausania, dove si svolgevano gli esorcismi sul bambino di 9 anni

Secondo quanto raccolto dall’agenzia di stampa ‘ANSA’, l’uomo e in particolare l’anziana avrebbero praticato esorcismi e riti esoterici sul bambino per cacciare il demonio che lo avrebbe posseduto.

Le pratiche sarebbero consistite in angoscianti rituali dannosi per la salute fisica e psichica del piccolo, ragione che ha spinto le autorità ad agire in fretta per evitare che la situazione degenerasse

Le misure contro nonna e padre

L’accusata principale, stando a quanto raccolto dalla procura, sarebbe la nonna, una pensionata di 70 anni residente in un piccolo paese della Gallura.

Era lei infatti a praticare i rituali, ritenuti pericolosi per il nipote di 9 anni dalle autorità. Anche il padre è però coinvolto, anche se ancora non si è a conoscenza delle accuse specifiche rivolte nei suoi confronti.

Entrambi hanno negato di essere responsabili di atti pericolosi nei confronti del bambino, e hanno affidato la loro difesa agli avvocati Piero Depperu e Domenico Putzolu.

Il prete coinvolto

La vicenda però non sarebbe confinata nelle mura di casa della famiglia accusata di aver sottoposto un bambino di 9 anni a pratiche pericolose con il fine di esorcizzarlo.

Tra gli accusati, sempre stando alle testimonianze apprese dall’agenzia di stampa ANSA, ci sarebbe anche un sacerdote della zona. Al momento però il religioso non sarebbe stato raggiunto da nessuna misura cautelare.

Secondo la Chiesa Cattolica un esorcismo rientra nella categoria dei sacramentali (come le benedizioni), e possono essere eseguiti solo da un vescovo o da un presbitero su mandato del proprio vescovo. In passato poteva essere praticato anche dagli ordini minori, ma il Concilio Vaticano II ha tolto loro questo ministero, in quanto ormai solo formale.