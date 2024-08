Padre aggredisce il figlio e tenta di strangolarlo a Imola, poi picchia due poliziotti: 16enne in ospedale

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Grave episodio di violenza familiare a Imola, in provincia di Bologna: un uomo di 46 anni aggredisce il figlio 16enne all’interno di un bar in via Marconi e tenta di strangolarlo. Il fatto è avvenuto lunedì 19 agosto.

Padre aggredisce figlio e tenta di strangolarlo

L’uomo, dopo aver raggiunto il ragazzo, che si trovava in compagnia della fidanzata, gli ha intimato di tornare a casa.

Come riportato dall’Ansa, nonostante il tentativo del giovane di calmare il padre, la situazione è rapidamente degenerata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe prima lanciato una sedia contro il figlio, poi lo ha gettato a terra e, con un ginocchio premuto sul petto, ha cercato di strangolarlo.

Fonte foto: tuttocitta.it

L’aggressione è avvenuta in via Marconi a Imola (Bologna)

Durante l’aggressione, il 46enne ha minacciato di morte il ragazzo e le altre persone presenti nel locale, gridando: “Ti ammazzo”.

Due poliziotti feriti nella colluttazione

Immediata la richiesta di intervento alla polizia, che è riuscita a fermare l’uomo dopo una colluttazione, durante la quale due agenti hanno riportato lievi ferite.

Il giovane, soccorso e trasportato all’ospedale di Imola, ha riportato contusioni al collo giudicate guaribili in 7 giorni. Anche i due poliziotti feriti sono stati medicati, con prognosi di 3 e 5 giorni.

L’arresto per tentato omicidio

L’aggressore, un uomo di origine milanese residente a Imola, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di maltrattamenti e rissa, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e lesioni.

Le ragioni dell’aggressione restano ancora poco chiare. Il 46enne, separato da circa 8 anni dalla moglie, con cui aveva perso la custodia del figlio proprio a causa dei suoi comportamenti violenti, aveva recentemente ripreso i rapporti con il giovane, con cui aveva anche trascorso una breve vacanza all’inizio di agosto.

Il ragazzo, interrogato dalla polizia, non è riuscito a spiegare il comportamento del padre.

