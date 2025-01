Padre accoltella il figlio durante una lite a San Giovanni Bianco vicino Bergamo: l'uomo è fuori pericolo

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia sfiorata a San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 70 anni ha sferrato tre coltellate al figlio 42enne al culmine di una lite in famiglia. Stando a una prima ricostruzione, i due stavano discutendo animatamente dopo una richiesta di denaro da parte del più giovane, che in un momento di alterazione si sarebbe scagliato contro la madre. Il 42enne, ricoverato in ospedale, risulta attualmente fuori pericolo.

Padre accoltella il figlio a San Giovanni Bianco (Bergamo)

L’episodio è avvenuto tra le quattro mura di un’abitazione privata nel comune della Bergamasca, nella serata di venerdì 24 gennaio.

Il figlio, come riportato da Il Giorno, si sarebbe scagliato contro la madre in seguito a una richiesta di denaro, innescando la reazione del padre.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà L’aggressione si è verificata a San Giovanni Bianco, comune di circa 4mila abitanti in provincia di Bergamo

Il 70enne ha quindi impugnato l’arma, colpendo il figlio con tre fendenti.

I soccorsi

Dopo quanto avvenuto, i due genitori hanno immediatamente prestato soccorso al ferito, chiamando il 112 e chiedendo aiuto ai vicini.

Il 42enne è stato trasportato quindi in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Una volta raggiunta la struttura, è stato dichiarato fuori pericolo.

Il padre denunciato

Sul luogo dell’aggressione sono giunti in un secondo momento i carabinieri, che hanno avviato le dovute indagini relative all’episodio.

Dopo aver ascoltato la coppia di genitori, i militari hanno denunciato il padre della vittima.

L’accusa nei confronti del 70enne è di lesioni personali aggravate.