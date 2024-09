Padre 40enne accoltellato dal figlio minorenne a Siliqua vicino Cagliari: lite familiare finisce in tragedia

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 40enne di Siliqua, nel Cagliaritano, è in condizioni disperate dopo che nella notte tra il 23 e 24 settembre, al culmine di una lite con il figlio minorenne, è stato accoltellato da quest’ultimo.

Siliqua, figlio minorenne accoltella il padre

I carabinieri della stazione di Siliqua sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione: la vittima, già nota alle forze dell’ordine, è stata elitrasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trova tuttora in prognosi riservata.

Le indagini e le prime ricostruzioni

Dalle prime ricostruzioni degli eventi, è emerso che il ferimento è stato causato dal figlio minore.

Sono in corso le indagini per accertare dinamica ed effettive responsabilità.

Stando sempre alle prime frammentarie notizie trapelate sulla drammatica vicenda, il ragazzo avrebbe inferto una sola coltellata al genitore. Procede il lavoro di chi si sta occupando del caso.

Dramma familiare anche a Torino: uomo uccide l’ex moglie

Nelle scorse ore si è verificato un altro dramma familiare in Italia. A Torino un uomo ha ucciso con una coltellata la sua ex moglie di fronte al figlio di 13 anni, per poi darsi alla fuga. Da quanto emerso, il ragazzino ha provato a rincorrere il padre.

Subito sono state attivate le ricerche. I carabinieri sono riusciti a rintracciare e ad arrestare il presunto assassino.

Il crimine è avvenuto poco prima della mezzanotte di martedì 24 settembre, in una casa del quartiere Barriera di Milano, a Torino, in via Cigna.

A lanciare l’allarme e ad allertare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa.