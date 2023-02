Padova, studente di medicina si schianta in moto e muore sul colpo: aveva appena messo in vendita il mezzo

Altro tragico incidente stradale sulle strade italiane. Giordano Sanginiti, giovane di 21 anni originario di Mirano (Venezia) ma residente a Forni di Sopra (Udine), ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua moto Guzzi a Cadoneghe (Padova). Proprio quella stessa moto che aveva appena messo in vendita.

I soccorsi

Il ragazzo è stato protagonista di un fatale incidente stradale intorno alle 16 di sabato 4 febbraio, lungo la Sr 308 in direzione Castelfranco Veneto.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo del personale del Suem 118 giunto sul posto della tragedia.

Fonte foto: ANSA

Cosa è emerso dai riscontri della Polizia Stradale

Secondo i primi rilievi della Polizia Stradale del distaccamento di Piove di Sacco che si sta occupando delle indagini, il 21enne, dopo essersi lasciato alle spalle l’uscita di Bragni, è salito sul cavalcavia in direzione Campodarsego. A questo punto ha improvvisamente perso il controllo del mezzo ed è stato disarcionato dalla moto, finendo rovinosamente sull’asfalto.

L’impatto con il guardrail è stato violento e non gli ha dato scampo. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono proseguite fino a tarda sera. Il traffico è stato dirottato lungo arterie secondarie, in modo tale da ridurre al minimo i disagi degli automobilisti in transito.

Resta da capire con precisione quale sia stata la causa che ha fatto sì che Giordano perdesse il controllo della moto visto che il tratto di strada in cui ha perso la vita non presenta particolari insidie.

La tragedia scoperta dall’amico

Come ha raccontato PadovaOggi, Giordano non era solo nel suo viaggio. Assieme a lui, su un’altra moto viaggiava nella medesima direzione di marcia un suo amico. Ad un tratto quest’ultimo non ha più visto Sanginiti ed, allarmato, ha girato il suo mezzo ed è tornato indietro per scoprire cosa fosse accaduto. Poi la drammatica scoperta: il corpo di Giordano era a terra, ormai privo di vita.

Chi era Giordano Sanginiti

Giordano Sanginiti aveva studiato all’Itis Ponti-Levi di Mirano, poi era entrato a Medicina all’università di Padova. È figlio di una famiglia nota del Miranese: il padre, Antonio, è titolare di uno studio di ingegneria dove lavora anche la madre, Elena.

Il 21enne aveva due grandi passioni, il mondo degli scout e, appunto, le moto. Chi lo ha conosciuto parla di un ragazzo molto attento che mai andava oltre i limiti del rischio.

Anche il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro è intervenuto sulla tragedia: “Ho appreso del grave incidente stradale dai miei agenti della polizia locale che sono intervenuti a supporto della polizia stradale per tentare di monitorare una viabilità che per ovvi motivi è andata in tilt. Commentare la morte di una persona è sempre difficile. Quando la vittima ha appena ventuno anni ti viene un groppo alla gola e perdi la capacità di dire qualsiasi cosa”.

“Mi sento solo di trasmettere ai suoi genitori le più sentite condoglianze a nome di tutta l’amministrazione comunale”, ha concluso il primo cittadino.