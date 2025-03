Padova, rompe il finestrino di un'auto parcheggiata davanti al discount e prova a rubarla: 32enne arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un trentaduenne è stato arrestato a Padova per furto aggravato. L’uomo è stato colto in flagrante mentre tentava di rubare da un’auto parcheggiata, utilizzando un sasso per rompere il vetro. L’arresto è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì 3 marzo presso il parcheggio del supermercato LIDL di Via dei Colli.

Dettagli dell’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Mobile di Padova hanno notato il sospetto fermarsi con la sua bicicletta nei pressi di una BMW parcheggiata. Dopo essersi guardato intorno, ha coperto il capo con il cappuccio della felpa e ha estratto un grosso sasso dal giubbotto, colpendo il vetro posteriore dell’auto.

Precedenti e indagini

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di furto e reati legati agli stupefacenti, è stato immediatamente bloccato dagli agenti. Durante il controllo, sono state trovate due bottiglie di birra sottratte dal supermercato e il sasso utilizzato per rompere il finestrino.

Ulteriori accertamenti

Dopo l’accompagnamento in Questura, si è scoperto che il trentaduenne era già stato indagato a piede libero per un furto su auto avvenuto a dicembre nella zona della Stazione ferroviaria. Gli agenti stanno ora esaminando altri tentativi di furto su autovetture con lo stesso modus operandi, per verificare se l’uomo possa essere responsabile di ulteriori reati a Padova.

