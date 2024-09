Paderno Dugnano, l'ex compagno di banco racconta il 17enne e svela un dettaglio: "Bisogna aiutarlo"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La comunità di Paderno Dugnano è scossa da una tragedia che ha lasciato tutti senza parole: un 17enne ha ucciso i suoi genitori e il fratello minore, gettando nello sgomento chi lo conosceva. Tra coloro che cercano di fare i conti con l’incomprensibile gesto c’è l’ex compagno di banco del giovane reo confesso.

Paderno Dugnano, parla l’amico del 17enne

In un’intervista rilasciata alla Rai, l’amico descrive il 17enne come un ragazzo brillante e solare, capace di far ridere chiunque lo circondasse.

I due si conoscevano sin dalle elementari e avevano condiviso non solo gli anni della scuola, ma anche molte esperienze personali.

Fotografi e giornalisti davanti alla villetta di Paderno Dugnano dove si è consumata la strage

Secondo l’ex compagno di banco, il 17enne appariva sempre allegro e spensierato, al punto che mai avrebbe immaginato una simile sofferenza nascosta dietro quella facciata.

Ricorda che l’ultima volta che si sono visti, in luglio, il suo amico sembrava il solito di sempre, senza segni di ciò che stava per accadere.

L’appello: “Non sta bene, va aiutato”

L’amico ora si interroga su come sia stato possibile non accorgersi delle difficoltà che il 17enne stava vivendo e si rammarica di non aver colto quei segnali che, col senno di poi, avrebbero potuto fare la differenza, impedendo forse la tragedia.

Questo senso di colpa si aggiunge allo shock e alla tristezza per quanto accaduto: “So che non sta bene, va aiutato. Mi spiace non essermene accorto prima. Forse, se avessi capito, qualcosa sarebbe potuto andare diversamente“.

La strage in una famiglia come tante

Come racconta il 17enne a Local Team, il dramma ha sconvolto anche i vicini e i conoscenti della famiglia, che descrivono i genitori come persone gentili e rispettabili, benvolute da tutti.

La madre era solita fermarsi al Bar Aurora di Paderno Dugnano per un caffè, un’abitudine che ora resta un triste ricordo per chi la conosceva.

Tutti si chiedono come sia possibile che una famiglia, apparentemente normale e serena, sia stata teatro di un evento così drammatico.