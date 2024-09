Paderno Dugnano, assassino fissato con "The Long and Winding Road" dei Beatles, il significato della canzone

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

The Long and Winding Road. La canzone dei Beatles sarebbe stata tra le più ascoltate dell’autore della strage di Paderno Dugnano che ha ucciso la sua intera famiglia: qual è il significato del pezzo.

The Long and Winding Road, la canzone dell’assassino di Paderno Dugnano

“Ascoltavo tanta musica triste. Soprattutto i Beatles. Sentivo in continuazione una loro canzone, The Long and Winding Road” ha dichiarato il ragazzo che ha ucciso padre, madre e fratello a Paderno Dugnano.

La canzone è stata l’ultima dei Beatles a raggiungere la prima posizione in classifica. Fa parte dell’album Let It Be ed ha effettivamente una melodia molto triste. Anche se Paul McCartney la scrisse ispirandosi a una vera e propria strada, che vedeva dalla fattoria che aveva acquistato nel 1966 in Scozia, in molti ne legano le parole malinconiche all’imminente scioglimento della band.

Fonte foto: ANSA Fiori di fronte alla casa di Paderno Dugnano dove si è svolta la strage

La canzone parla anche di solitudine (Many times I’ve been alone) e di malinconia (That the rain washed away) ma per ammissione del suo stesso autore, induce in molti che la ascoltano anche un senso di speranza.

La “long and winding road” (la lunga e tortuosa strada) rappresenta un viaggio emotivo e personale, forse verso una persona amata o un ideale. La strada che porta “alla tua porta” può simboleggiare la ricerca di riconciliazione, amore o di un obiettivo importante. La metafora della strada lunga e tortuosa evoca un senso di difficoltà, perseveranza e il desiderio di raggiungere qualcosa che sembra sempre fuori portata.

L’immagine della “notte selvaggia e ventosa” e delle “lacrime” suggerisce sentimenti di dolore, perdita e solitudine. Il narratore si sente abbandonato e perso, chiedendosi perché è stato lasciato “in attesa” così a lungo. C’è un senso di aspettativa delusa e di speranza non realizzata, come se il narratore fosse rimasto bloccato su questa strada senza sapere dove porti.

Lo stato mentale del ragazzo che ha ucciso la sua intera famiglia

I verbali delle forze dell’ordine che raccolgono le prime dichiarazioni del ragazzo, appena 17enne, mostrano il tormento interiore e la sensazione di estraneità al mondo che l’adolescente provava.

Pur ben inserito, con buoni voti a scuola e una passione per la pallavolo, ha espresso sempre nelle sue dichiarazioni agli investigatori la volontà di andare a combattere in Ucraina per l’esercito di Kiev.

“Non riguarda in nessun modo quello che ho fatto. Lo dico soltanto per spiegare la mia condizione interiore” ha poi precisato il ragazzo all’interno del verbale.

Le dichiarazioni delle forze dell’ordine sul movente

L’omicidio plurimo di Paderno Dugnano rimane al momento senza alcuna spiegazione. Il ragazzo di 17 ha ucciso a coltellate il padre, la madre e il fratello di 12 anni dopo la festa di compleanno dell’uomo, 51enne, e ha confessato dopo ore di interrogatorio.

Poco dopo l’omicidio, nella notte tra sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, il 17enne ha chiamato i soccorsi e ha detto di aver ucciso per difendersi il padre e che era stato l’uomo ad accoltellare le altre vittime.

Dopo la confessione e l’arresto la pubblico ministero che si occupa del caso ha sottolineato che non c’è al momento un movente giuridicamente valido per la strage di Paderno.