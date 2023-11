Ovadia e Basile disertano il forum di Alemanno: "Ce l’avevano presentata come un incontro sulla Palestina"

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Problemi per il nuovo partito di Gianni Alemanno. Moni Ovadia e Elena Basile, invitati al “Forum per l’indipendenza italiana”, hanno disertato l’incontro dicendo che l’organizzazione lo avrebbe presentato come una tavola rotonda sulla Palestina.

Le dichiarazioni di Moni Ovadia

Defezioni dal “Forum per l’indipendenza dell’Italia” che dovrebbe dare vita al nuovo movimento di opposizione al governo guidato da Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma e ministro.

L’attore, cantante e attivista di origini ebraiche Moni Ovadia e l’ex diplomatica Elena Basile, dati tra gli ospiti che avrebbero dovuto partecipare all’evento, hanno annunciato la loro assenza.

Fonte foto: ANSA Gianni Alemanno

“Entrambi abbiamo ritirato la partecipazione perché ce l’avevano presentata come un incontro sulla Palestina” ha spiegato Ovadia, parlando della decisione di non partecipare alla manifestazione.

La “nuova opposizione” di Alemanno

Il Forum per l’indipendenza dell’Italia è un evento organizzato da Gianni Alemanno per creare un nuovo movimento di opposizione al governo, aggregando diverse fazioni estremiste provenienti sia da destra che da sinistra.

Oltre ad Alemanno stesso, membro storico della destra italiana, era presente anche Marco Rizzo, presidente onorario del Partito comunista italiano. Oltre a lui compariranno anche Fabio Granata e il giornalista Francesco Borgonovo.

Secondo l’ex sindaco di Roma, il forum sarà una: “Due giorni di confronto e dibattito per far nascere un nuovo movimento che renda l’Italia una nazione libera e indipendente”.

Le critiche a Meloni

Nonostante Alemanno abbia avuto un percorso politico molto simile a quello della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il nuovo partito che vorrebbe fondare si opporrebbe alle posizioni sostenute dal Governo.

L’ex ministro si definisce di: “Destra sociale all’opposto di quanto sta facendo il governo Meloni. Da un lato abbiamo una politica blindata a dire le stesse cose. Giorgia Meloni e Elly Schlein dicono le stesse cose sui temi essenziali, sulla guerra, sull’appartenenza alla Nato, sull’appartenenza all’Europa” sostiene Alemanno.

“Dall’altro lato ci dobbiamo essere noi per cambiare l’Italia, per dar un contributo vero, al di là, di quelli che possono essere i vecchi schemi”. Il nuovo movimento si rifarebbe quindi a temi già fatti propri da altre formazioni di opposizione in passato, come il Movimento 5 Stelle, ma poi passati in secondo piano.