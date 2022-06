Otto e Mezzo, perché Lilli Gruber è stata sostituita da Floris: i problemi di salute e quando rientra

Lilli Gruber continua a essere ‘latitante’. Otto e Mezzo, talk di La7 che da anni la vede protagonista alla conduzione, è stato consegnato temporaneamente nelle mani del collega Giovanni Floris. In molti si sono chiesti il motivo dell’assenza della giornalista. A offrire tutti i chiarimenti del caso ci ha pensato lo stesso Floris.

La staffetta Gruber-Floris

Il conduttore di DiMartedì, non appena ha messo piede nello studio di Otto e Mezzo, ha subito chiarito che la sua presenza si è resa indispensabile in quanto Lilli Gruber ha avuto un contatto con un positivo al Covid. E da quel contatto, a sua volta, ha contratto il virus.

La giornalista ha poi atteso di risultare negativa al tampone che, però, al momento, ha dato esito positivo tant’è che lo stesso Floris lo ha spiegato in diretta ai telespettatori.

Fonte foto: ANSA Il giornalista Giovanni Floris

La conduttrice di Otto e Mezzo ha mostrato sintomi dopo il contagio e, quindi, potrebbe essere questo il motivo della mancata guarigione in tempi brevi.

Floris al posto di Lilli Gruber, i precedenti

Non è la prima volta che Floris prende il timone di Otto e Mezzo per rimpiazzare l’ex parlamentare europea. In passato infatti ha già avuto modo di sostituirla, sempre per via di alcuni problemi di salute con cui la Gruber aveva dovuto fare i conti.

Gruber attende il tampone negativo

Al momento non c’è una data precisa circa il rientro di Lilli Gruber a Otto e Mezzo. La giornalista resta in attesa di negativizzarsi, così da poter riprendere il timone del talk show di La7.