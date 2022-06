Otto e mezzo, Lilli Gruber conduce da casa col Covid: "Ancora positiva, questo virus è tutt'altro che finito"

Dopo 11 giorni, Lilli Gruber torna a condurre ‘Otto e mezzo‘. Tutto questo nonostante il Covid. Una violazione delle regole? Assolutamente no, perché la giornalista – sostituita in queste settimane dal collega Giovanni Floris – ha deciso di riprendere la conduzione direttamente da casa. Ecco come è andato il suo ritorno, lunedì 13 giugno.

Perché Lilli Gruber è stata sostituita da Floris

Il 1° giugno Lilli Gruber ha condotto la trasmissione ‘Otto e mezzo’, in onda su La7.

Dopodiché ha scoperto di essere entrata in contatto con una persona positiva, quindi la rete ha deciso di lasciarla precauzionalmente a casa, affidando la conduzione a Giovanni Floris.

Durante l’isolamento, però, Lilli Gruber ha scoperto di aver contratto il Covid: pertanto, il periodo di assenza si è allungato.

Giovanni Floris è stato costretto agli straordinari fino a quando, lunedì 13 giugno, Lilli Gruber ha deciso di riprendersi la conduzione nonostante fosse ancora positiva, ‘lavorando’ in collegamento da casa.

In pratica, come se fosse in smart working.

Fonte foto: ANSA La giornalista di La7, Lilli Gruber, conduttrice di ‘Otto e mezzo’

Il ritorno di Lilli Gruber

Alle 20.50 di lunedì 13 giugno, in grande ritardo rispetto al solito a causa dello speciale di Enrico Mentana dedicato alle elezioni amministrative, Lilli Gruber è comparsa sullo schermo.

La frase sul Covid

Immediata la sorpresa: la giornalista, infatti, ha immediatamente spiegato di condurre “da casa perché sono ancora positiva, per fortuna asintomatica. Questa è la riprova che questo virus è tutt’altro che finito“.

Diversi i commenti dei No Vax in merito alla vicenda. Su Twitter, per esempio, c’è chi scrive: “E pensare che si era anche vaccinata e si è ammalata di Covid con sintomi, come se non avesse fatto il vaccino“.

O ancora, un altro utente: “Ah… allora anche Lilli Gruber non si era mai veramente vaccinata“.

Ricordiamo, a beneficio dei lettori, che il vaccino non esclude la possibilità di contagio, ma aiuta a non sviluppare la malattia in forma grave.