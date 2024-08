Ottaviano Del Turco è morto a 79 anni. Fu segretario del Psi, ministro e presidente dell'Abruzzo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È morto Ottaviano Del Turco. Ex ministro e presidente della regione Abruzzo, si è spento all’età di 79 anni. Era stato anche vice segretario della Cgil e segretario del Psi.

Morto Del Turco, il post del figlio Guido

A dare notizia della sua scomparsa è stato suo figlio Guido con un post comparso su Facebook intorno alla mezzanotte del 23 agosto.

“Ciao papà. Ti ho voluto bene. Tanto. E grazie per avermi fatto stare accanto a te per 15 anni, quando il mare è andato in burrasca”, ha scritto.

L'ex governatore abruzzese aveva 79 anni

Chi era Ottaviano Del Turco: la carriera politica

Nato il 7 novembre 1944 a Collelongo, in provincia dell’Aquila, è stato un politico e sindacalista. Tanti i ruoli apicali da lui ricoperti.

È stato l’ultimo segretario nazionale del Partito Socialista Italiano tra il 1993 e il 1994, segretario aggiunto della CGIL durante la segreteria di Luciano Lama (1970-1986) e ministro delle Finanze del governo Amato (2000-2001).

Parlamentare europeo eletto nelle liste dell’Ulivo, presidente della Commissione parlamentare Antimafia dal 1996 al 2000 e presidente della Regione Abruzzo dal 2005 al 2008. È stato inoltre membro della direzione nazionale del Partito Democratico.

Morte Ottaviano Del Turco, le reazioni

Oltre a quella del figlio, che ne ha reso nota la dipartita, tanti esponenti del mondo politico gli hanno reso omaggio.

Tra questi anche Bobo Craxi che lo ha definito “un Socialista di fede e di cuore”.

“Dopo anni di calvario sanitario e giudiziario Ottaviano Del Turco si è spento nella sua casa di Collelongo”; ha scritto parlando di una “fine profondamente ingiusta e prematura di un uomo che nella sua vita ha servito le cause dei lavoratori, del socialismo italiano e ha rappresentato gli interessi della sua Regione e della nostra Nazione”.

La “burrasca”: Sanitopoli e la condanna

Del Turco si era dimesso nel 2008 dopo essere stato coinvolto nella vicenda giudiziaria nota come Sanitopoli.

L’uomo era stato condannato a 3 anni e 11 mesi di reclusione in Cassazione per induzione indebita dopo che, in primo grado, gli erano stati comminati 9 anni e 6 mesi per associazione a delinquere e altri reati. Del Turco era stato arrestato nel 2008 ed era rimasto in carcere per 28 giorni.

Negli ultimi suoi anni di vita era tornato nella sua cittadina natale in Abruzzo e si era concentrato sulla sua carriera parallela da artista. Era diventato, per diletto, un pittore, attività che gli permetteva di tirare fuori le sue emozioni e gli donava serenità e speranza nel futuro, come ha raccontato.