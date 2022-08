Ostia, esplosione in un ristorante di poke: l'ombra del racket dietro l'incendio appiccato con la benzina

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Attimi di paura questa notte in centro ad Ostia per una forte esplosione che ha svegliato il lido sul litorale romano. Come riporta l’edizione locale del Corriere della Sera, un incendio scoppiato intorno alle 4 del mattino ha quasi completamente distrutto il ristorante Nalu Pokè, senza provocare vittime né feriti. La tanica ritrovata dentro il locale dagli inquirenti farebbe risalire a una natura dolosa delle fiamme: l’ipotesi sostenuta dai proprietari è che l’attentato sia stato messo in atto a scopo intimidatorio.

L’incendio

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sarebbero entrati da una piccola finestra sul retro del locale avrebbero cosparso di benzina il locale

Le fiamme sarebbero partite dal magazzino per poi diffondersi in tutto il resto del locale. La forte pressione ha poi fatto esplodere la porta a vetri del locale.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che nel giro di un’ora sono riusciti a spegnere l’incendio. Intervenuti sul luogo anche la polizia di Stato e la scientifica, che hanno subito effettuato i primi rilievi e avviato le indagini.

Il post dei titolari

I proprietari presenti anche loro sul posto hanno dichiarato agli inquirenti di non aver ricevuto mai minacce né di avere sospetti su chi possa aver appiccato il fuoco. In Procura il pm di turno è stato avvertito e si attende una prima informativa per aprire il fascicolo.

“Per qualche giorno, rimarremo chiusi. Qualcuno stanotte ha deciso di dare fuoco al nostro locale, per fermarci. Nalu Poke non è solo un luogo dove prendere le Bowl ma anche, e soprattutto, una Famiglia. Ragazzi e ragazze che lavorano e che ogni giorno si impegnano a fare del proprio meglio. Per tutti”, si legge sulla pagina Facebook del locale

Il precedente

Il Nalu Pokè si trova nello stesso stabile in cui undici anni andò a fuoco, in circostanze mai chiarite, uno dei ristoranti più famosi di Ostia, il Villa Irma. Il locale si trova nel centro della movida del lido romano, all’incrocio fra corso Regina Maria Pia e via Pietro Rosa, di fronte a un panificio sequestrato riconducibile al clan degli Spada.